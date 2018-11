Az ATE magabiztosan nyerte az északi csoport rangadóját

A 12. fordulót rendezték a megyei labdarúgó II. osztályban a hét végén. Ezúttal sem maradt el a meglepetés, a déli csoportban a Miklósfa legyőzte a forduló előtt élen álló Letenyét, így a Gelse ugrott ismét az első helyre. Északon rangadót játszottak, amelyet az Andráshida TE nyert meg a Zalaszentivánnal szemben, amit kihasznált a Cserszegtomaj, és sikerével a második helyre lépett.

Északi csoport

Helsa Andráshida TE– Zalaszentiván 5–0 (3–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Iványi G.

Andráshida TE: Kovács G. (Török) – Cseke, Gergye, Balog, Doszpoth (Agg), Vincze (Orbán), Májer (Kovács R.), Boczföldi, Kovács P. (Józsa), Keszei (Sebők), Parrag (Düh). Edző: Szabó II Zsolt.

Zalaszentiván: Illés – Csik, Csiszár (Zelko), Rumi, Tóth D., Méhes (Cseke), Tóth B. (Kiss B.), Tóth M., Udvardi, Németh B., Hideg. Edző: Konrád Péter.

A bajnokságot vezető ATE és a tabellán őt követő Zalaszentiván összecsapása szépszámú közönség előtt kezdődött meg. A hazai együttes a kezdeti percektől fogva komoly nyomást helyezett a szentiváni csapatra, a játék túlnyomórészt a vendégtérfélen folyt. A 9. percben egy jogosan megítélt szabadrúgást Balog varázsolt Kovács Patrik fejére, és már vezetett is az ATE. A gól után sem változott a játék képe: Szabó Zsolt együttese sokat passzolva, nagy mezőnyfölényben játszva alakította ki helyzeteit. Előbb Májer, majd Doszpoth sem tudta kihasználni helyzetét, később pedig a kapufa segítette ki a vendégcsapatot. A vendégek ritkán jutottak el ellenfelük kapujáig, egy kapáslövéssel azonban ők is veszélyeztetni tudtak. Tíz perc lehetett hátra az első félidőből, amikor Balog szabadrúgása vágódott védhetetlenül a kapuba, majd a félidő befejezése előtt Májer szép csel után hozta kihagyhatatlan helyzetbe Boczföldit, háromgólosra növelve ezzel csapata előnyét. A második játékrészben sem állt le az ATE. Egy jobb oldali gyors támadás végén nem sokkal a kezdés után Parrag találatával már négy gól volt a különbség, a mérkőzés pedig gyakorlatilag el is dőlt. A találkozó végén még Doszpoth használta ki gyorsaságát, megszerezve ezzel a csapat ötödik, saját magának pedig tizenkilencedik gólját a bajnokságban. Összességében az Andráshida TE magabiztosan, helyenként igen tetszetős játékkal, ilyen arányban is megérdemelten győzte le a Zalaszentiván együttesét.

Gólszerzők: Parrag, Doszpoth, Boczföldi, Kovács P., Balog.

Jók: az egész csapat, ill. Csik, Udvardi, Tóth B. U19: Andráshida TE–Zalaszentiván 5–1.

Pölöske–Cserszegtomaj 0–3 (0–1) Pölöske. Jv.: Varga P.

Pölöske: Ódor – Nemes (Pőcz), Katona, Soós B., Vida, Soós M., Csilits R., Kosaras (Csilits A.), Sali, Mészáros, Gaál.

Cserszegtomaj: Kovács G. – Boros D. (Kubicsek), Kovács R., Kovács B., Árvai (Kovács I.), Ács N., Fellner (Török), Belina, Németh Sz., Ács G., Fekete (Boros Zs.). Edző: Fejérvári Ferenc.

Jó iramú mérkőzésen a hazaiak kihagyták helyzeteiket. A jól kontrázó vendégek megérdemelten vitték el a három pontot.

Gólszerzők: Kovács B. (2), Kovács R. Jók: Vida, ill. az egész csapat. U19: Pölöske–Cserszegtomaj 0–9.

Zalaszentgyörgy–Böde 2–3 (0–2) Zalaszentgyörgy. Jv.: Vincze G.

Zalaszentgyörgy: Szabó D. – Millei, Radics, Németh A., Sári, Kalamár (Takács), Kőműves, Cserkuti, Bödör, Lackó, Winkelbauer. Edző: Varga György.

Böde: Széplaki – Babati, Kósa L., Kósa N., Lepár (Péteri), Molnár A., Anti A., Kiss Zs., Szabó Cs., Vörös (Anti T.), Turi. Edző: Kósa László.

Az első félidőben a vendégek négy szögletet rúgtak, amelyek után két gólt szereztek. Két alkalommal nagy nehézségek árán tisztáztak a hazaiak, illetve az első fél órában mezőnyben is jobb volt a Böde. Ennek ellenére a hazaiak három olyan lehetőséget is elhibáztak, amikor egy az egyben vezették a kapusra a labdát. A második félidőben hatalmas akarattal és hittel játszva egyenlített a Szentgyörgy, miközben a Böde is elhibázott néhány nagy helyzetet. Az igazságos döntetlen azonban elmaradt, mert közvetlenül a lefújás előtt a vendégek értékesítették a javukra megítélt 11-est, így elvitték a három pontot.

Gólszerzők: Kőműves, Kalamár, ill. Kósa N., Kósa L., Molnár A.

Jók: az egész csapat, ill. Szabó Cs., Kósa L., Molnár A. U–19: Zalaszentgyörgy–Böde- Tungi 4–4.

Nagykapornak–Türje 5–2 (3–0)

Nagykapornak. Jv.: Földszin A. Nagykapornak: Ávár – Bolla, Peresztegi (Farkas R.), Cserép (Büki), Tóth K. (Süle), Vida, Németh Gy., Földes (Hajas), Lakatos, Makovecz, Kövécs. Edző: Sümegi István.

Türje: Farkas T. – Dankó, Baumann Do., Pulya, Baumann J. (Mester), Tóth M., Szabatin, Kolompár, Nagy M., Tóth G. (Baumann Dá.), Nagy A. Edző: Czémán Imre.

A hazai csapat lendületesen kezdte a mérkőzést, hamar kétgólos előnyre tett szert. Sőt, még 11-est is hibázott, ekkor kiegyenlítettebb lett a játék, de magabiztos 3-0-s előnnyel tértek pihenőre a csapatok. A második félidőt harcosabban kezdte a Türje, de a hazai együttes kontrollálta a mérkőzést, és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Lakatos (3), Bolla, Peresztegi, ill. Szabatin, Dankó.

Jók: az egész csapat, ill. Nagy A., Nagy M., Pulya, Dankó. Kiállítva: Baumann Do. (72., Türje). U19: Nagykapornak–Türje 4–3.

Déli-csoport

Felsőrajk–Gelse Termál 0–6 (0–1)

Felsőrajk. Jv.: Kubicsek M.

Felsőrajk: Kovács Á. (Török) – Horváth A., Nagy G. (Losonczi), Horváth L., Lukács, Déri (László), Deák, Godina, Tern, Molnár K., Zsoldos. Edző: Nagy Gábor.

Gelse: Dömötör – Kalinics, Kőrösi (Zsiga), Kovács B., Csizmadia B., Kuzma, Kolperger, Budai, Markotán (Csizmadia Sz.), Németh G., Kalamár. Edző: Tóth Zoltán.

Küzdelmes mérkőzésen a tartalékosan felálló hazaiak ellen a második félidőben a két csapat játékosállománya közti különbség megmutatkozott az eredményben.

Gólszerzők: Kolperger (4), Markotán, Kuzma. Jók: Zsoldos, Deák, ill. Kolperger, Csizmadia B., Markotán, Németh G. U–19: Felsőrajk–Gelse 1–4.

Sava-Borsfa Borsfa–Gutorfölde 0–6 (0–3)

Borsfa. Jv.: Marton F.

Borsfa: Harangozó – Kalányos, Karakai, Betlen, Czigány B., Szakony, Szabó S., Czigány K., Bekö, Mészáros, Szabó D. Edző: Tóth Péter.

Gutorfölde: Nyakas Ba. (Józsa K.) – Paucsa (Varga T.), Józsa M., Soós, Major Á., Jakab, Kiss B. (Kása), Major G., Józsa R., Nyakas Be., Lecsek. Edző: Varga Róbert.

Az enerváltan játszó hazai csapat megérdemelten kapott ki ilyen arányban, illetve nyerte meg a mérkőzést a Gutorfölde.

Gólszerzők: Józsa R. (2), Soós (2), Major G., Paucsa.

Jók: senki, ill. az egész csapat. U–19: Borsfa–Gutorfölde 1–6.

Miklósfa–Letenye 2–1 (1–1) Nagykanizsa. Jv.: Farsang B.

Miklósfa: Gyulai – Hammer (Lervencz), Varga J., Puskás, Kálovics, Boros, Halajkó, Béli (Németh T.), Kozma, Czapári, Gombos. Játékos-edző: Gyulai Attila.

Letenye: Gazdag – Balassa, Balazsin (Bakonyi), Turi, Karsai (Kovács I., Hafstadter), Szilágyi, Őri M., Bogdán, Öri Cs., Csesztregi, Stropka. Edző: Takács Árpád.

Küzdelmes mérkőzésen, megérdemelt hazai győzelem a forduló előtt még listavezető vendégcsapat ellen.

Gólszerzők: Németh T., Kálovics, ill. Turi.

Jók: az egész csapat, ill. senki. U–19: Miklósfa–Letenye 2–1.

A Bak–Ada-Nova mérkőzés 2-1-es hazai vezetésnél, a 88. percben félbeszakadt, a novai csapat levonult a pályáról. A találkozó az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága fegyelmi, illetve versenybizottsága előtt „folytatódik”.