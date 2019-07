Az Andráshidának fiatal együttese lesz

Búcsúzott az NB III-tól, és ahogy várható volt, a Tarr Andráshida labdarúgócsapatának keretében is jelentős változások történtek. A csapat már edz, készül a következő szezonra, ami esetükben négy év után most a megyei I. osztályt jelenti. Dobos Sándor vezetőedző fiatal csapattal várja az új szezont.

Négy év után ismét a megyei I. osztály küzdelmeire készül a csapat, amelynek kerete a kiesés után – ahogy várható volt – átalakult.

– Ahogy látom, a fele csapat megy el, ami még nem is olyan rossz – kezdte ezzel Dobos Sándor, amikor megkerestük és az iránt érdeklődtünk, hogy mennyiben kell új együttest építenie. – Azért mondom, mert lehetett volna rosszabb is a helyzet, de így még viszonylag jól kijövünk ebből az osztályváltásból. A kiesés után sok játékosunkat megkerestek az NB III-ból és a megyeiből is.

Ami biztos, hogy távozott Czirjék Zoltán, Nagy Zoltán, Szegleti Gergely és Simonfalvi Gábor, valamint Marsai Máté és Takács Soma. Bíró András, Horváth Tamás, Horváth Dániel is másutt folytatja, és valószínűleg Bailo Dávid is. Dobos Sándor szerint most egy évvel előbbre jön az a fajta váltás, amit úgyis terveztek, hogy az Andráshida SC saját nevelésű utánpótlás játékosai a felnőttek közé kerüljenek.

– Velük mindenképpen számoltunk korábban is, s nem akartuk elengedni a fiatalokat – folytatta Dobos Sándor. – Balla Ádám, Kalamár Milán, Tóth László, Csongár Péter, Fülöp Soma, Szabó Martin és Kovács László is marad velünk, és a rutin erősítése miatt egy tapasztaltabb játékos leigazolását még tervezzük, akkor nem leszünk esélytelenek. Fiatal csapatunk lesz, s nem akartuk azt, hogy mindenhonnan igazoljunk, hanem támaszkodunk a saját utánpótlásunkra. Szerencsére a klubnál megoldott és jó az utánpótlás. Most már csak az kell, hogy a fiatalok minél előbb hozzászokjanak a felnőttfutballhoz. Azt is bele kell kalkulálnunk a munkába, hogy sokan még tanulnak, és azt semmiképpen nem szeretnénk, ha a futball a tanulás rovására menne.

– Milyen célt fogalmaztak meg a következő szezonra?

– Minél előbbre akarunk végezni. Négy éve nem játszottunk a megyeiben, meg kell ismerni a bajnokságot, ám tartom olyan erősnek a keretünket, hogy meghatározó együttes legyünk. Azt tudom, hogy több csapat is a bajnoki címet tűzte ki célnak, és mi is versenyben akarunk lenni.