Az Andráshida újra kihagyta a helyzeteit, a Nagykanizsa két gólját is érvénytelenítették

A 2018/19-es bajnoki év utolsó, 30. fordulójának mérkőzései kerültek sorra tegnap a labdarúgó NB III Nyugati-csoportjában. Az Andráshida hazai vereséggel vett búcsút az osztálytól, a Kanizsa idegenben kapott ki.

Tarr Andráshida–

Pápai Perutz 0-1 (0-1)

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Kovács I.

Andráshida: Czirjék – Simonfalvi, Kalamár, Balla, Nagy Z. – Horváth T., Marsai, Tóth L. (Jóna), Bíró (Temlén) – Szabó M., Bontó (Horváth D.). Edző: Dobos Sándor.

Gólszerző: Benecz. Kiállítva: Nagy Z. (23.).

Hazai helyzettel indult a mérkőzés, de tisztázott a pápai kapus. A vendégek első kísérlete viszont a 6. percben gólt ért. Támadott a hazai csapat, kisebb helyzetek is adódtak, de ezek kimaradtak. A félidő közepén a zalaiaktól Nagy Z. sárgát kapott, ám tovább reklamált, és a játékvezető felmutatta neki a pirosat is. A hidaiak lendületüket vesztették, a vendégek pedig többször veszélyeztettek, és egy alkalommal a kapufát is eltalálták.

Szünet után igencsak bekezdett a hazai csapat: előbb Tóth L. fejelt nagy helyzetben mellé, nem sokkal később pedig a gólvonalról tisztáztak a pápai védők. A zalaiak tíz emberrel is fölényben játszottak, az ellenfél viszont hatékonyan védekezett. A mérkőzés hajrájában egy vendég kontra végén Ivancsics lövését a kapufa segítségével hárította Czirjék, míg a másik oldalon Tóth L. szabadrúgását védte a pápai kapus. A hajrában szorongatott a hazai csapat, voltak helyzetei is, de a gól nem jött össze.

A zalai együttes emberhátrányban is fölényben volt, a játék képe alapján legalább egy pontot érdemelt volna.

Dobos Sándor: „Csapatom becsülettel küzdött, tíz emberrel is jobban játszottunk ellenfelünknél. A helyzeteink meg is voltak ahhoz, hogy akár megfordítsuk ezt a meccset, de ezen a napon – akárcsak a szezon mérkőzéseinek jelentős részén – sajnos elhibáztuk a lehetőségeket.”

BKV Előre–

FC Nagykanizsa 2-1 (1-0)

Budapest, 100 néző. Jv.: Szigetvári.

Nagykanizsa: Borsi – Pál D. (Kretz), Szabó B., Gerencsér A., Horváth B. – Béli M., Kovács Gy. (Ekker), Horváth D. – Lőrincz, Vittman, Vajda R. (Hetesi). Vezetőedző: Barna László. G.: Csanálosi, Irmes, illetve Ekker.

A csapatok élénk iramban kezdtek és a hazaiak már a 6. percben vezetéshez jutottak: hosszú indítás után Csanálosi helyezett 15 méterről középről a hálóba. Ha rengeteg helyzet nem is adódott, de próbálkoztak a kanizsaiak is, ugyanakkor a hazaiak talán kissé élesebbek voltak. A hazaiak a második félidőt is góllal indították: az 51. percben Irmes 22 méterről jobbal nagy gólt lőtt a balösszekötő helyéről a bal felsőbe. Kétgólos BKV-előnynél a találkozó eldőlni látszott, a Kanizsa azonban nem adta fel és Ekker Milán fejjel a 81. percben szépített is. Továbbra is támadásban maradt Barna László csapata, de egyenlítenie nem sikerült – miközben a játékvezető két kanizsai gólt is érvénytelenített les miatt.

Barna László: „Idény végi forma ütközött ki némileg a csapaton. De azért jegyezzük meg, hogy minden momentumért nagyon meg kellett küzdenünk, és voltak meg nem adott góljaink is.”