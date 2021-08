Az Andráshida TE és a Kiskanizsa is hátrányból fordítva győzött

A hét végén a 3. fordulót rendezték a labdarúgó megyei I. osztályban. Három mérkőzést későbbre halasztottak a csapatok Magyar Kupa szereplése miatt, így mindössze négy találkozóra került sor.

Femat Csesztreg–Hévíz 4-1 (1-1)

Csesztreg, 250 néző. Jv.: Lakics P.

Csesztreg: Kiss Be. – Szekeres, Horváth Ro., Kiss Ba., Őri Cs., Nagy N. (Őr), Kiss Bá. (Póczak), Őri M., Péter (Gergő), Elek, Németh D. (Magai). Edző: Tamás Tamás.

Hévíz: Gujgiczer – Buza, Szindekovics, Nyári, Baki (Sebestyén), Dominkó, Kopasz-Bódi, Damina (Rózsás), Meidl, Karakai, Lajtai (Tóth I.). Edző: Damina László.

A hazai csapat támadólag lépett fel a mérkőzés elején, de a Hévíz jól kontrollálta, és egy hazai labdavesztésből formás kontrával megszerezte a vezetést Nyári révén. Ezt követően rendezte sorait a Csesztreg, a vendégek szervezetten védekeztek és veszélyesek voltak az ellentámadásaik. Mérsékelt mezőnyfölényt követően Őri Csaba révén egyenlített a hazai csapat. A második félidőben magasabb fokozatra kapcsolt a Csesztreg, sorra alakítottak ki helyzeteket. Elegáns támadásokkal Kiss Bálint, Őri Martin és Nagy Norbert révén voltak eredményesek. A mérkőzés összképe alapján megérdemelt hazai győzelem született.

Gólszerzők: Őri Cs., Kiss Bá., Őri M., Nagy N., ill. Nyári. Jók: Őri M., Őri Cs., Elek, Kiss Bá., ill. Buza, Kopasz-Bódi, Karakai , Meidl.

Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák–Zalaszentmihály 5-3 (2-3)

Nagykanizsa, 80 néző. Jv.: Bors B.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Piecs, Kotnyek (Fülöp R.), Dolmányos, László (Abay Nemes), Kovács D. (Póka), Kollár, Völgyi, Anger, Szőke Á. Edző: László Roland.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Szentgyörgyvölgyi, Soós Máté Bálint (Kocsis), Vida, Soós Márk, Varga P., Soós B., Soós G. (Horváth D.), Csilits, Janda, Tricsli. Edző: Biczó Attila.

Villámrajtot vettek a vendégek, hiszen a 11. percben már kétgólos előnyre tettek szert. A hazaiak csak lassan vették át a játék irányítását, támadásaik egyelőre meddőek voltak, míg a zalaszentmihályi kontrák mindig veszélyt jelentettek. Egy pontos átadás után szépített a házigazda, nem sokkal később pedig Szőke Á. talált a kapuba, és ezzel megtörtént az egyenlítés. A félidő hajrájában újabb büntetőhöz jutottak a vendégek, így az ő előnyükkel vonulhattak pihenőre a csapatok. Forduláskor, húszpercnyi játék után Szőke Ádám gólhelyzetben öngólra „kényszerítette” a vendégek játékosát. Továbbra is a hazaiak birtokolták többet a labdát, de másik oldalon is voltak lehetőségek. Negyedórával a vége előtt Szőke Á. remekbe szabott lövése kötött ki a bal felső sarokban, majd nem sokkal később Kollár 45 méteres emelése hullott a hálóba, ami el is döntötte a három pont sorsát. Összességében számtalan gólhelyzet maradt kihasználatlanul mindkét oldalon.

Gólszerzők: Kollár (2), Szőke Á. (2), Horváth D. (öngól), ill. Soós B. (2, egyet 11-esből), Soós Márk (11-esből). Jók: Szőke Á., Kollár, Szőke R. ,ill. Soós B., Janda, Vida U19: Kiskanizsa–Zalaszentmihály 5-2.

Magnetic Andráshida TE–Flexibil-Top Zalakomár 3-2 (0-1)

Zalaegerszeg-Andráshida, 50 néző. Jv.: Kondákor M.

Andráshida TE: Kiss D. – Horváth B., Papp T., Doszpoth, Szabó B. (Odonics), Lukács L. (Bognár), Karvalics, Lukács B., Balogh A., Nikitscher (László), Czibor (Cséber). Edző: Balázs Zsolt.

Zalakomár: Tóth Pajor – Horváth T., Takács Cs., Csalló, Tirászi (Tamás), Takács D. (Kuti), Horváth J., Földesi (Madarász), Nagy M., Tinó (Mutter), Mészáros. Edző: Mutter Attila.

A mérkőzés elejétől támadólag lépett fel a hazai csapat, a kialakított helyzetek után azonban nem sikerült a kapuba találniuk. A 34. percben labdát vesztett a középpályán az ATE, és a gyors kontratámadásból szerzett vezetést a Zalakomár. A második félidő elején sikerült a hazai egyenlítés, majd továbbra is az andráshidaiak birtokolták többet a labdát és folyamatosan támadtak. Az 57. percben egy oldalról belőtt szabadrúgás vágódott a vendégkapuba, 2-1. A vezetés megnyugtatta a hazai csapatot, amely továbbra is arra törekedett, hogy minél nagyobb előnyt szerezzen. Ez a 67. percben sikerült is, Balogh Arnold egy újabb 11-esből növelte az előnyt. A harmadik bekapott gól után a vendégek megpróbálták csökkenteni a hátrányukat, ami sikerült nekik. Főleg a második félidőben mutatott játéka alapján megérdemelten nyert a hazai csapat a jól küzdő vendégek ellen.

Gólszerzők: Balogh A. (2, mindkettőt 11-esből), Karvalics, ill. Takács D., Horváth J. Jók: Papp T., Nikitscher, Doszpoth, Karvalics, ill. Tóth-Pajor, Horváth J. U19: Andráshida TE–Zalakomár 1-2.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Szepetnek 1-0 (0-0)

Zalalövő, 120 néző. Jv.: Siket L.

Zalalövő: Balogh B. – Horváth E., Gyenese, Csik (Tóth G.), Vizsy Á., Bekes, Kellner, Elek (Radics), Cseresnyés, Vizsy B. (Végh), Bíró. Edző: Kövesi János.

Szepetnek: Szekeres – Baksai, Fadgyas, Pataki (Szilágyi), Pál Mi., Szabó Be., Horváth M., Nagy T., Pál Ma. (Büki), Szabó Ba. (Szabó M.), Orsós (Déri). Edző: Németh István.

A tavaszhoz képest is tovább fiatalodott hazai csapat több helyzetet alakított ki az első fél­időben, de ezek egy büntetővel együtt kimaradtak. A 49. percben gyors lövői támadás végén Elek tálalt Vizsy Bence elé, aki biztosan lőtt a hálóba, 1-0. A hátralevő idő kiegyenlített játékot hozott, a vendégek a cserék által feljavultak, esélyük is volt az egyenlítésre, de a ZTK megőrizte előnyét.

Gólszerző: Vizsy B. Jók: Bekes, Vizsy B., ill. Szekeres, Pál Mi.

Tudósítottak:

Faller István (Andráshida TE), Herczeg Imre (Zalalövő), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Nagy Norbert (Csesztreg).

