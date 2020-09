Az Andráshida SC ötödik mérkőzését is megnyerte és továbbra is százszázalékos

A hét végén a 6.fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztályban. Az Andráshida SC ötödik találkozóját is megnyerte és továbbra is hibátlan.

Femat Csesztreg–Szepetnek 1-2 (1-2)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Bors B.

Csesztreg: Pethő Jó. – Nagy R., Szekeres, Nagy B. (Kiss Ba.), Nagy N., Kiss Bá., Magai, Őr, Elek, Pethő Já., Horváth R. Edző: Őr József.

Szepetnek: László – Szabó Á., Völgyi, Kotnyek, Takács (Pataki), Pati (Szabó B.), Nagy T., Kollár, Kobra, Horváth M. (Hantos), Schuller. Edző: Domján László.

Mintaszerű bal oldali hazai támadást követően Nagy Bence adta középre a labdát, melyet Pethő János elegánsan helyezett a kapu bal oldalába. A 35. percben szintén bal oldalon futott a hazaiak akciója, melynek során Nagy Bence súlyosnak tűnő sérülést szenvedett az ellenfél 16-osán belül. Ez a történés megfogta a hazai csapatot, mert az elkövetkező öt percben fordított a vendégcsapat. Előbb egy bal oldali szabadrúgást követően Kobra maradt egyedül a hazai 11-es pontnál, és higgadtan passzolt a kapu bal oldalába. Majd egy jobb oldali szögletet követően a hazaiak röviden szabadítottak fel, az újra középre ívelt labdát Schuller közelről fejelte a hazai kapuba. A második félidő első felében lüktető játék folyt, de a kapuk nem igazán kerültek veszélybe. Az utolsó negyedórában még jobban rákapcsolt a hazai csapat, és három kihagyhatatlannak tűnő helyzetet rontottak el, így a mérkőzés eredményén már nem sikerült változtatniuk. A játék képe alapján a hazai csapat rászolgált volna legalább az egy pontra.

Gólszerzők: Pethő Já., ill. Kobra, Schuller. Jók: Elek, Kiss Bá., Pethő Já., ill. László, Kollár, Kobra. U19: Csesztreg–Szepetnek 2–1.

Tarr Andráshida SC–Szalai-Edelholz Zalalövő 4-0 (1-0)

Andráshida, 100 néző. Jv.: Varga P.

Andráshida SC: Czirjék – Bekes, Kalamár, Fábián, Cseke, Hegedüs (Pataky), Csongár, Fülöp (Káli), Szabó, Tóth (Németh), Szinay (Cséber). Edző: Dobos Sándor

Zalalövő: Balogh – Gyenese, Csik, Czömpöl, Németh, Kellner, Bíró, Sipos (Stankovics), Cseresnyés (Illés K.), Illés G. (Tóth), Horváth (Zsoldos). Edző: Ostrom János

Az első negyedóra eseménytelen játékot hozott, az Andráshida játszott mezőnyfölényben, de Tóth és Szinay is nagy helyzetben hibázott. A 28. percben Szabó mindenkit kicselezett a tizenhatoson belül és pontosan gurított a bal sarokba. A félidő hajrájában Szinay hagyott ki újabb ziccert a kapussal szemben, majd Cseke lőtt 20 méterről a kapus kezébe. A fordulást követően is mezőnyfölényben játszottak a hazaiak, és a nagy kedvvel játszó Szabó újabb góljával növelte előnyét a Hida. A folytatásban Szinay és Tóth tette biztossá a hazai győzelmet. Az Andráshida megérdemelten nyerte meg sorozatban ötödik mérkőzését, és maradt veretlen.

Gólszerzők: Szabó (2), Szinay, Tóth. Jók: Szabó, Cseke, Bekes, ill. Balogh, Gyenese, Németh.

Letenye–Magnetic Andráshida TE 1-2 (1-1)

Letenye, 200 néző. Jv.: Lakics P.

Letenye: Gazdag – Balassa, Bilák (Karsai), Móricz, Szilágyi, Őri M., Bogdán, Őri Cs., Csesztregi (Balazsin), Kanizsai (Turi), Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

Andráshida TE: Szilasi – Horváth B., Horváth L., Szabó B., Mavolo, Bognár, Jóna, Németh R., Odonics (Nagy D.), Czibor, Tóth B. (Szekeres). Edző: Bencze Péter.

A Letenye ezen a mérkőzésen nem érdemelt vereséget, a hazaiak sorra vezették veszélyes támadásaikat, melyekből a 27. percben negyedik helyzetük érett góllá. Nyolc perccel később az Őri fivérek alakítottak ki újabb sakk-matt ziccert, ám a gólszerző ezúttal mellé lőtt, majd egy veszélytelennek tűnő beívelés végén Czibor éles szögből talált a hálóba. A 64. percben egy nagy bedobás átpattant a hazai védőkön és Mavolo a jobb sarokba csúsztatott. A 82. percben egyenlíthettek volna a hazaiak, ám Turi gólhelyzetben a kapus kezébe fejelt. A Mura-partiak az első fél órában eldönthették volna a meccset, de a rutinos vendégek két rögzített szituációból, tulajdonképpen valamirevaló akció nélkül fordítottak. Összességében a letenyeiek gyenge helyzetkihasználásuk miatt maradtak pont(ok) nélkül.

Gólszerzők: Őri M., ill. Czibor, Mavolo. Jók: Őri Cs., Őri M., Szilágyi, Bogdán Sz., ill. Szabó B., Czibor, Mavolo. U19: Letenye–Andráshida TE 3–4.

Hévíz–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 2-0 (1-0)

Hévíz, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Hévíz: Gujgiczer – Szindekovics, Tóth I. (Nagy P.), Pál, Lajtai (Filó), Bognár, Kopasz-Bódi, Rózsás (Makacsek-Molnár), Damina, Sabján (Sebestyén M.), Thompson. Edző: Damina László

Kiskanizsa: Kovács Zs. – Fábián, Horváth M. (Jagarics), Dolmányos, László, Kovács D (Kalányos B.) , Anger, Ötvös, Berta, Abay, Póka. Edző: Mutter Attila

A két nullapontos csapat összecsapását a fiatal Hévíz kezdte jobban, több veszélyes támadást is vezetve. A 23. percben Damina szép egyéni megmozdulás végén, 22 méterről a jobb felső sarokba csavarta a labdát, 1-0. A Kiskanizsa ezután nagyobb sebességfokozatba kapcsolt, volt is néhány lehetősége, de kontrákból a Hévíz is veszélyeztetett. A második játékrészt a vendégek kezdték picit jobban, de negyedóra után a hazaiak átvették a játék irányítását, és kontroll alatt tartották a meccset. A 86. percben a csereként beálló Filó húzott el a bal oldalon, középre adására Sabján érkezett a legjobb ütemben, és 14 méterről a kapuba bombázott, 2-0. A Hévíz rendkívül fegyelmezetten, helyenként látványosan futballozva, megérdemelten szerezte meg idei első győzelmét a jól küzdő Kiskanizsa ellen.

Gólszerzők: Damina, Sabján. Jók: egész csapat, ill. László.

Semjénháza–Flexibil-Top Zalakomár 2-0 (2-0)

Semjénháza, 200 néző. Jv.: Major Zs.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Szakmeiszter J., Pál F. (Horváth), Körösi, Orsós (Dömötör), Pál Mi., Kapuvári, Domján, Pápai, Pál Ma. (Kovács). Edző: Kovács Imre.

Zalakomár: Gerencsér – Kuti I. (Horváth I.), Takács, Csalló, Szőke, Horváth J., Madarász Z., Horváth T. (Kuti R.), Bagó, Mészáros (Daróczi), Madarász Sz. Edző: Nagy Attila István.

Sportszerű, küzdelmes mérkőzésen igazságos eredmény született. Az első fél­időben a hazaiak domináltak, a második játékrészben a ­vendégek átvették az irányítást, de gólhelyzetet nem nagyon tudtak kialakítani, sőt a hazaiak kontrából több veszélyes helyzetet alakítottak ki, ám az eredmény már nem változott.

Gólszerzők: Orsós, Körösi. Jók: Kapuvári, Pápai, Horváth P., ill. senki. U19: Semjénháza–Zalakomár 0-11.

A Technoroll Teskánd–Lenti TE és a Zalaszentgrót–Csács-NSE mérkőzéseket az érintett csapatok Magyar Kupa-találkozói miatt későbbre halasztották.

Tudósítottak

Dömők József (Letenye), Jóna István (Andráshida SC), Kárpáti István (Semjénháza), Koczfán Petra (Hévíz), Őr József (Csesztreg).