Az Andráshida és a Kanizsa itthon, a ZTE II. pedig Bicskén játszik szerdán

Ismét hétközi fordulót rendeznek a labdarúgó NB III.-ban. Szerdán mindhárom zalai csapat pályán lesz, az FC Nagykanizsa és a Tarr Andráshida SC hazai pályán, míg a ZTE FC idegenben szerepel.

A Tarr Andráshida SC – ezt már sokszor leírtuk – újonc a bajnokságban. Eddig mindössze egy pontot szereztek az egerszegiek, ebből következik, hogy győzelmük még nincs. Lehetett volna, ám a rutintalanság még érződik a társaságon. Szerdán 16 órától a Pápai Perutz FC lesz a vendégük, és Dobos Sándor vezetőedző bízik benne, hogy végre győzelmet ünnepelhetnek.

– Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megszerezzük az első sikerünket, és bízunk benne, hogy most már össze is jön – mondta el az újabb meccs előtt a szakvezető. – Minden találkozóból igyekszünk hasznosítani a tapasztalatokat, így van ez az eddigiekkel is. Legutóbb, Sopronban is úgy kaptunk ki, hogy lehetett volna iksz, de akár győzhettünk is volna. Időnek kell eltelnie, míg minden összeáll, és ezzel a bajnokság előtt is tisztában voltunk. A legfontosabb, hogy minél elszántabbak legyünk, nagyot kell küzdenünk, a sikerért.

Az FC Nagykanizsa vendége szerda 16 órától a BLSZ I. osztályának tavalyi bajnoka, a Kelen SC lesz. A budaiak jól kezdték a szezont, eddigi 4 meccsükből kettőt megnyertek, a tabella 6. helyén állnak, így biztosan nem lesz ellenük egyszerű dolga Koller Zoltán legénységének.

– Bőven van információnk szerdai ellenfelünkről, tudjuk például, hogy a mezőny újdonsült tagjaként is bátran és hatékonyan támadnak – fogalmazott a jelenleg tizenegyedik nagykanizsaiak szakvezetője. – Ennek ellenére úgy érzem, aggódnunk nem kell, idehaza nagyon jó mérkőzésre készülünk, melynek végén 3 pont lesz a jutalmunk. A srácok a kupatovábbjutás alkalmával is jól dolgoztak. A hosszú ideje sérült Kovács Györgyön és Kretz Bálinton kívül mindenki a rendelkezésünkre áll.

A ZTE FC II. szerda 18 órától a Bicske vendége lesz. Az egerszegi fiatalok legutóbb nagy fegyvertényt vittek véghez, hiszen a listavezető Veszprémet verték meg idehaza. A második együttes élén Bozsik József vezetőedzőnek is több szempontot kell figyelembe vennie a csapat összeállításakor, de mivel bajnoki szünet van az NB I.-ben, ezúttal is lehetnek visszajátszók a kék-fehéreknél. Két fiatalt a klub kölcsönadott, így Szalay Szabolcs és Kovács Barnabás az NB II.-es Tiszakécskéhez került. Szerdán a 16. helyezett Bicske otthonában is kijöhet a lépés a zalaiaknak, akik nyilván nem szeretnének pont nélkül hazatérni.