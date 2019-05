Az Andráshida bánatában, a Kanizsa örömében nyerne

Körkép A labdarúgó NB III Nyugati csoportjában is eljött a zárás ideje. Vasárnap 17.30-tól az osztálytól búcsúzó Tarr Andráshida SC a Pápát fogadja, míg a 6. helyét biztosan őrző FC Nagykanizsa a BKV Előre vendége lesz.

Andráshidán nem ilyen búcsút szerettek volna, legalábbis abban reménykedtek, hogy a vasárnapi találkozójuknak még lesz tétje. A dolgok viszont úgy alakultak: az Andráshida számára az előző fordulóban eldőlt, hogy kiesik az NB III-ból, így a Pápa elleni találkozónak már nincs tétje.

– A csapat hangulata ugyan nem gyászos, és a lelkekben talán ott van az is, hogy a kiesés következtében ez a közösség, ami remek volt, felbomolhat – mondta el az zárás előtt Dobos Sándor edző. – Mi együtt szeretnénk tartani a csapatot, de ez még a jövő zenéje. A Pápa elleni találkozóra úgy készülünk, ahogy eddig is tettük, vagyis ki akarjuk belőle hozni a legtöbbet. Jó lenne eredményesen zárni ezt a találkozót, így a bajnokságot is, bár a kiesés tényén sajnos már ez sem változtathat…

A fővárosi Sport utcában a középmezőny két csapata találkozik, hiszen a hazaiak a 9. helyen állnak a tabellán.

– Ellenfelünk már bizonyította, hogy hazai pályán bárki ellen képes a győzelemre – vélekedett Barna László, az FC Nagykanizsa vezetőedzője. – Jó csapatuk van, melyben különösen a gólkirályjelölt Balogh Bence játékára kell figyelni. Az ő kikapcsolása fontos feladatunk lesz a mérkőzés során. Talán mondanom sem kell, hogy mindent megteszünk a pontért, pontokért.

A zalaiaknál Csáki József, Kovács Olivér és Major Máté sérült, Kovács György viszont vélhetően játszhat.