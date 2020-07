Az alapszakaszban Szalár Róbert volt a legjobb fogathajtó

Az első két forduló után százszázalékos teljesítménnyel, illetve a legjobb időeredménnyel még vezette a Vas megyei településen megrendezett fogathajtó versenyt Szalár Róbert, a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület tagja, ám az összevetésben hibázott, így végül a negyedik helyet szerezte meg.

A többi sportághoz hasonlóan a fogathajtást is visszavetette a koronavírus-járvány, és ennek nyomán a vasi-zalai térség első 2020-as pontszerző versenyét csak az elmúlt hétvégén tudták megrendezni Hegyhátszentjakabon. A Szent Jakab Lovas SE viadalán akadályhajtásban 27, vadászhajtásban pedig 24 fő indult, illetve volt egy egyesfogat is.

Az akadályhajtó versenyt a két fordulóból álló alapszakaszban négy fogat teljesítette verőhiba nélkül, köztük időeredmények alapján fordított sorrendbeli indulással az összevetésben döntötték el a végső sorrendet. A négy fogathajtó között egyedüli zalaiként ott volt Szalár Róbert is, aki banális hibát elkövetve – nem a soron következő akadálynál ejtett verőhibát –, végül lecsúszott a dobogóról. Katona Balázs, a versenybíróság elnöke a nézők tájékoztatására el is mondta: a szabályzat értelmében a versenyzőt ezért a hibáért nemcsak három büntetőponttal kell sújtani, hanem – miután a pálya helyreállítása miatt meg kellett állítani az órát – az időeredményéhez is hozzá kellett adni 10 másodpercet. Amennyiben Szalár Róbert az összevetésben feladja a versenyt, akkor is a negyedik helyen végez, ám ő sportszerű magatartást tanúsítva végigvitte fogatát a pályán – ezt külön is kiemelte Katona Balázs.

Dobogósok és a jobb zalai helyezések. Akadályhajtás: 1. ifj. Szájer József (Katafai Lovas SE), 2. Komálovics Ottó (Lukácsházi SE), 3. Kajos Sándor (Szlovákia), 4. Szalár Róbert (Zalalövő), …7. Pózvék István (Zalalövő), …11., Kránicz Ferenc (Zalalövő). Vadászhajtás: 1. Geröly Tibor (Főnix LE), 2. Komálovics Ottó, 3. Magyar Zoltán (Marcali), …5. Lebics István, …7. Szalár Róbert, 8. Pózvék István, 10. Pais Béla.

Az egyesfogatok mezőnyében egyedül Görög Adrienn, a Vas megyei Skublics Imre LK versenyzője indult a hegyhátszentjakabi viadalon.