Augusztustól talán már cselgáncsversenyek is lesznek

A cselgáncs kimondottan kontaktsport, így ebben az esetben még óvatosabbak kell legyenek a nyitás lépései a járvány után.

A Nagykanizsai Judo Klub- Röntgen Kanizsa egyesületénél például március 12-én volt az utolsó edzés tatamikon.

– A gyerekek akkor két hét pihenőt kaptak, hogy alkalmazkodni tudjanak a szülőkkel együtt a megváltozott tanrendhez is – mondta el az egyik edző, Hóbár Péter. – Éreztük, hogy várhatóan sajnos hosszabb szünetnek nézünk elébe, így online tréningek keretében tartottunk foglalkozásokat, heti három alkalommal, több csoportban. A tavaszi versenyszezonunk a pandémia miatt elszállt, régiós viadalok sora és több korosztály diákolimpiája is elmaradt.

A helyzet egy hónappal ezelőtt változott valamelyest.

– Május közepétől már szabadtéri edzésekkel készülünk, több korosztályi csoportban – folytatta Hóbár Péter. – Heti kétszer a Csónakázó-tónál, egy alkalommal pedig a Mindenki sportpályáján edzünk. A mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok vannak túlsúlyban, de foglalkozunk az alap-állóképességgel is.

A judokáknak már nagyon hiányzott a mozgás, június elejétől pedig edzőtermi gyakorlásokat is beiktathattak nekik Kanizsán, a nemzetközi és a hazai szövetség szigorú ajánlásait betartva. Örömteli fejlemény, hogy az NJK soraiból Vaska Botond közben tanulmányi és sporteredményei alapján megkapta a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2019” elismerést.

A Nagykanizsai TE 1866 cselgáncsozói is óvatosan láttak munkához, de edzőik igyekeznek minden lehetőséget megragadni, hogy fiataljaik színvonalas edzéseket látogathassanak az előírt biztonsági szabályozások betartása mellett. A helyszínek hasonlóak, mint a másik kanizsai klub esetében, illetve az NTE-sporttelepen is találkoznak a növendékek. Úgy kalkulálnak, hogy augusztustól már jóval lazább keretek között folytathatják a munkát, és ha az egészségügyi helyzet úgy alakul, a szövetség akkor már rábólinthat a versenyek megrendezésére is.