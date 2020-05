Augusztusig nem rendeznek meccseket Zalában sem

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége döntött a hazai bajnokságok további sorsáról, ennek értelmében gyakorlatilag a férfi NB I. és a Magyar Kupa kivételével minden sorozatot befejezettnek nyilvánított. A döntés szerint az NB II., az NB III. és a megyei bajnokságok sem folytatódnak, bajnokot nem hirdetnek, viszont a tabella pillanatnyi állása alapján lesznek feljutók és kiesők is az érintett osztályokban.

A tervek szerint május 23-án a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzéseivel (MTK–Bp. Honvéd, Mezőkövesd – Fehérvár FC) folytatódik a hazai labdarúgóidény, az NB I. OTP Bank Liga pedig május 30-án a 26. fordulóval kezdődhet újra. A bajnokságban a Ferencváros két korábban elmaradt bajnokiját a Magyar Kupa-elődöntőkkel azonos időszakban játsszák le. A kupaelődöntő visszavágóit május 27-én rendezik, a fináléra pedig június 2-án kerülhet sor. A bajnokságot a tervek szerint június végéig kell befejezni, egy csapat két mérkőzése között legalább három napnak kell eltelnie.

A női NB I.-ben csak a Bajnokok Ligája-indulás eldöntéséhez szükséges mérkőzéseket rendezik meg. A 13. fordulóból elmaradt MTK Hungária–DVTK összecsapás pótlása után kialakul a liga záró táblázata, amelynek első két helyezettje két győzelemig tartó páros mérkőzésen dönti el egymás között a BL-indulás jogát. A bajnokság hivatalos végeredmény nélkül zárul le, nem lesz bajnok, sem végső helyezettek, illetve kiesők. A következő idényben a mostani mezőny tagjai lesznek jogosultak az NB I.-es nevezésre.

A férfi nagypályás bajnokságok közül az NB II. és NB III. esetében – a kiírás elveit követve – a félbemaradt idény záró táblázata alapján jelölik ki a feljutókat és kiesőket, valamint a megyei első osztályokból a feljutókat az NB III.-ba. Ennek értelmében a másodosztályból az MTK Budapest és a Budafoki MTE jutott fel az élvonalba. Kiesett a Tiszakécske és a Vác, a Balmazújvárost pedig már korábban kizárták.

Az MLSZ állásfoglalása szerint a koronavírus-járvány közepette a tömeges érintkezés továbbra is komoly veszély, ezért a futsal- és a szabadtéri amatőr, valamint utánpótlás-bajnokságok idényét, valamint minden további országos és megyei bajnokságot, kupát és grassroots tornát lezártak. A tabellák jelenlegi állapotukban rögzülnek, és nincs hivatalos végeredmény, nincsenek helyezettek, nincs végeredmény alapján feljutó és kieső, a csapatok nem kapnak érmet és oklevelet.

A döntés értelmében a Zala megyei bajnokságok is befejeződtek. Józsi György, az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság (ZMI) igazgatója nem lepődött meg ezen, és nehéz döntésnek nevezte az elnökség lépését.

– Szögezzük le, bármilyen döntést hozhatott volna az MLSZ, az mindenképpen érdekeket sért – mondta Józsi György. – Éppen ezért nehéz dolga volt a szövetség elnökségének, amelynek egészségügyi szempontokat is figyelembe kellett vennie. Azt gondolom, hogy nem lehet kritizálni az elnökséget: valamilyen döntést mindenképpen hoznia kellett.

A megyei I. osztályban a Gellénháza állt az élen 19 forduló után 40 pontot szerezve, egy ponttal többet gyűjtve, mint a Csács-Nemesapáti. A Gellénházát nem hirdetik ki bajnoknak, mégis számításba lenne véve az NB III.-ba jutásért, ha volna licence…

– Úgynevezett zárótabella készül a bajnokságokról, ami nem azonos a végeredménnyel – felelte a felvetésre a megyei igazgató. – A Gellénháza az első, ám nem adott be NB III.-as licencet, így biztosan nem lesz érdekelt a harmadik vonalba kerülésért. Amúgy nem sok esély mutatkozott már a folytatásra a megyei bajnokságokban. A csapatoknak legalább két hetet kellett volna biztosítani a közös edzésekre, lett volna hátra még tizenhárom forduló, és a hét végéket számolva – amatőrcsapatokról van szó, a szerdai játéknapok nem jöhetnek szóba – augusztus 15-ig tartott volna a szezon. Figyelembe kell venni a nevezési határidőt is, ami jelenleg július eleje, de így is szinte biztos, hogy kérni fogjuk a július közepére való kitolását.