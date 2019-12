Átadták a Zala Megye Labdarúgásáért díjakat

Csütörtökön este tartotta meg hagyományos év végi kibővített elnökségi ülését az MLSZ Zala Megyei Társadalmi Elnöksége, és ez alkalommal adják át minden évben Zala Megye Labdarúgásáért díjat. Nem volt ez másként az idén sem.

Az összejövetel kezdéseként Preisinger Sándor társadalmi elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Józsi György, az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság vezetője tartott egy rövid összefoglalót a megye labdarúgásáról. Pontosabban arról, hogy mi minden történt 2019-ben. A megyei igazgató az igazgatóság munkáját kiválóra értékelte, kitért arra is, hogy a január elején induló játékvezetői tanfolyamra már most többen jelentkeztek, mint tavaly, ami biztató. Új feladatként a nyáron az összes megye I-ben szereplő csapat pályáját felmérték biztonsági szempontból, tavasszal a II. osztályú együtteseknél is szeretnék ezt elvégezni. A pályaépítés zajlik, a pályázati lehetőségekkel továbbra is élhetnek az egyesületek. Egyúttal gratulált Preisin­ger Sándornak, aki az U17-es magyar válogatottal a korosztályos világbajnokságon szerepelt.

Az összejövetelen Vigh László országgyűlési képviselő megköszönte mindenkinek a munkáját, amit a megye labdarúgásában végzett, és egy kéréssel is fordult mindenkihez. Mint mondta, hosszú évek után ismét az NB I-ben szerepel a ZTE FC, kérte a megye sportszeretőinek támogatását, és azt is, hogy minél többen látogassanak ki a stadionba.

Ezt követően Preisinger Sándor bejelentette, kik kapják idén a Zala Megye Labdarúgásáért díjakat. Mint mondta, ezúttal olyan személyeket ismernek el, akik a szövetségben dolgoznak, ám munkájukkal nagyon régóta állnak a labdarúgás szolgálatában. Dormán László régóta segíti a labdarúgást, 2011 óta a társadalmi elnökség tagja, Prok József a biztonsági bizottság vezetőjeként tesz sokat a megye futballjáért, Józsi György megyei igazgató pedig előbb játékosként, majd sportvezetőként, 2008 óta előbb a ZMLSZ, majd a megyei igazgatóság vezetőjeként elvitathatatlanul elkötelezettje a megye labdarúgásának.