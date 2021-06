Átadták a 2020. évi Zala Megye Labdarúgásáért-díjat

Régi hagyomány, hogy minden esztendő végén Zala Megye Labdarúgásáért-díjban részesítik azon szakembereket, akik a megye labdarúgását tevékenységükkel hatékonyan segítik, illetve a sportág fejlődéséért sokat tesznek. A járványhelyzet miatt ez az ünnepi alkalom tavaly elmaradt, így csütörtökön vehették át az elismerést a díjazottak.

Merthogy a díjban részesülteket már korábban kiválasztották. Az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága, illetve elődje, a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség minden évben Zala Megye Labdarúgásáért-díj kitüntetésben részesít három főt, akik a megye labdarúgásáért sokat tettek. Még tavaly novemberben fogadta el az elnökség a 2020. évi díjazottakat, azonban a ZMLSZ társadalmi elnöksége a pandémia miatt nem tudta átadni a díjat a kitüntetetteknek a megszokott, év végi ünnepi elnökségi ülésen. Ennek pótlására került sor csütörtökön az egerszegi Göcsej vendéglőben, ahol Józsi György megyei igazgató méltatta a díjazottak munkásságát. Mint elhangzott, Kocsis Sándor, a Botfai LSC elnöke tíz éve vezeti az egyesületet. Vezetésével valódi szabadidősport-egyesületté alakult át a szervezet, valamint megújult a botfai létesítmény. Schmaltzl János, a Gutorfölde női egyesület elnöke az 1995-ös megalakulás óta vezeti a női csapatot, amely azóta részt vesz a megyei női bajnokságban. Sulyok Gábor, a Borsfai KSE elnöke 2007 óta elnöke az egyesületnek, amelyet azóta szinte a hátán visz, és gondoskodik a felnőtt- és utánpótláscsapatok működéséről.

Az ülésen Józsi György bejelentett változásokat is. A ZMLSZ társadalmi elnökségének mandátuma június 30-án lejár. Az MLSZ elnöksége hatáskörébe tartozik a megyei társadalmi elnökségek kinevezése, a bizottságokat pedig majd a társadalmi elnökség nevezi ki. Mint elhangzott, az MLSZ elnöksége, új szempontokat is figyelembe véve, július elsejei hatállyal, 2025. június 30-ig kinevezte a Zala megyei társadalmi elnökséget azzal a kiegészítéssel, hogy október 31-ig javaslatot kell tenni egy női tag kinevezésére is. Az új elnökség a következőképpen áll fel: Kovács Tamás elnök mellett dr. Mileji Ádám, dr. Sinkó Vilmos, Kondákor József, Preksen László és Vigh László tölti be az elnökségi tagságot.

Preisinger Sándor, Dormán László, Dósa Zsolt, Hajdu Zoltán és Kápolnás Zoltán nem lettek az elnökség tagjai, nekik Józsi György az elnökség és az igazgatóság nevében is megköszönte a sok éves, áldozatos munkájukat egy elnökségi elismerő plakettel. A megyei igazgató elmondta azt is, hogy Kovács Tamás elnökkel egyeztetve úgy döntöttek: az elnökségből most kikerülő személyeket felkérték a különböző bizottságok vezetőinek, illetve tagjainak azért, hogy tapasztalatukat, szakmai tudásukat továbbra is hasznosítani tudja az igazgatóság. Ezért ők az elnökségi ülésekre továbbra is állandó meghívottak lesznek, tanácskozási joggal.

Szó esett egy olyan sport­emberről is, aki hosszú, évtizedekre visszanyúló munkájával segítette a megye labdarúgását. Zámbó Gyula nem tudta vállalni már a következő ciklust a versenybizottságban. Józsi György úgy fogalmazott, hogy kitűnő emberről, nagyszerű sportvezetőről van szó, aki a sport szinte minden területén dolgozott, és maradandót alkotott. Zámbó Gyulát szintén elismerő elnökségi plakettel köszöntötték azokért az évtizedekért, melyekben áldozatos, lelkiismeretes és szakmailag kifogástalan munkáját végezte.