Amikor nagyon kellett: biztosan nyert a ZTE FC!

A labdarúgó NB I 22. fordulójában szombaton délután olyan mérkőzés következett, amin mindkét fél szempontjából csak egyfajta eredmény számított volna jónak, a győzelem. A kiesőzóna szélén álló ZTE FC és az Újpest összecsapása után az egerszegiek örülhettek, akik biztosan nyertek és fontos három pontot szereztek.

ZTE FC – Újpest FC 3-0 (1-0)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mellett. Jv.: Vad II. (Tóth II., Aradi).

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Kálnok-Kis, Bobál D. – Szánthó (Tanasin, 81.), Favorov, Sankovic, Tajti (Gergényi, 73.), Bedi – Könyves (Babati, 76.), Koszta (Zimonyi, 81.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Újpest: Banai – Pauljevic, Kastrati, Ristevski, Antonov – Csongvai (Croizet, 66.), Onovo – Stieber Z., Mitrovic, Katona (Beridze, 46.) – Szakály P. (Perosevic, 66.). Vezetőedző: Michael Oenning.

Gólszerzők: Favorov (33. – 11-esből), Szánthó (61.).

Sárga lap: Könyves (27.), illetve Katona (22.), Szakály D. (56.),

A ZTE FC három vesztes mérkőzés után fogadta a korábban szintén ugyanennyi mérkőzést zsinórban vesztő Újpestet, de azzal a különbséggel, hogy a lilák azóta két találkozójukat már megnyerték. Az egerszegiek arra készültek, hogy feledtessék a negatív szériájukat, de persze ez egyáltalán nem tűnt könnyű feladatnak. Nikola Mitrovic, Stieber Zoltán… Egy esztendeje még mindketten a ZTE FC csapatát erősítették, de a nyáron Újpestre igazoltak. Ha lettek volna nézők, minden bizonnyal nagy tapsot kaptak volna, hiszen nagyban részesei voltak az egerszegiek bent maradásának. A ZTE FC most már nem újonc, de a cél továbbra is a megkapaszkodás az élvonalban.

Talán a tét miatt, de az első negyedórában kis túlzással egy mérkőzésre való átadási hibát követtek el a csapatok. Később pontosabb lett a játék, ám az nagyon érződött, hogy hibázni egyik fél sem akar. Az egerszegieknél a betegség miatt hiányzó Szépe János helyén Kálnoki Kis Dávid helyezkedett a védelem közepén, az egerszegiek pedig a korábbi három belső védős felállást választották. A ZTE kezdett többet támadni, előbb Favorov lövésébe léptek bele, a labda szögletre ment, majd Bedi bal oldali beadását Szánthó fejelte középről fölé. Igazán jó játékról nem lehetett beszélni, de ezen a találkozón nem is a szépség számított, hanem a majdani végeredmény. A 33. percben megszületett az első gól. Könyves tört be a büntetőterületen belülre, egy csel után Ristrevski akasztotta. A megítélt büntetőt Favorov végezte el, aki a labdát félmagasan a kapu közepébe lőtte, 1-0. A ZTE szempontjából tehát alakult a dolog, de messze volt még a vége. A 43. percben Csongvai kapáslövése jelentett újabb eseményt, de Demjén biztosan fogta a labdát.

A félidei eredmény a ZTE FC számára a mérkőzés végén is tökéletes lett volna, de még 45 perc játék a csapatokra. Az Újpest aktívabban kezdte a második félidőt, látszott rajta, hogy nyomást próbál gyakorolni a hazaiakra. Nagy helyzet nem adódott, de tény, hogy a vendégek többet támadtak, a ZTE pedig veszélyesen visszatámadott és ebből jött a második hazai találat. A 61. percben a Kastratira ketten, Könyves és Szánthó futott rá. Az újpesti fejjel próbált hazaadni, de Szánhtó elcsípte a labdát és 11 méterről Banai fölött elegánsan emelt a kapuba, 2-0. Ez így ezen a találkozón már komoly előnynek számított, de az Újpest keményen küzdött. Kettős cserével frissített Michael Oenning, aztán Boér Gábor is váltott: Gergényi érkezett a pályára, így Bedi a középpályán beljebb húzódhatott, majd Könyvest Babati váltotta. Összejöhetett volna már korábban is a harmadik hazai találat, ami a 79. percben érkezett. Ristevski adta el tizenhatoson belül a labdát, Koszta lecsapott rá és 14 méterről a bal alsó sarokba lőtt, 3-0. Kettőt cserélt ismét Boér Gábor, két gólszerzőjét (Szánthó, Koszta) is lehozta és ez a mérkőzés – na és a három pont – ekkor már megvolt. A ZTE FC felszabadult lett, és meg is nyerte ezt a mérkőzést.

Méghozzá teljesen megérdemelten, hiszen lőtt három gólt és egyet sem kapott, ez pedig mindent elmond. Nagyon fontos három pontot könyvelt el az egerszegi csapat és ezen a szombaton csakis ez számított.