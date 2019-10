Ambiciózus trénerrel érkeznek a horvátok

Pénteken 20 órától a magyar U21-es labdarúgó-válogatott a ZTE Arénában játssza újabb felkészülési mérkőzését. Az ellenfél Horvátország válogatottja lesz. A magyar keretnek a ZTE FC két játékosa is tagja, de a találkozó annak fényében is érdekesnek ígérkezik, hogy a két ország A válogatottja Splitben csütörtökön egymás ellen játszik Európa-­bajnoki selejtezőt.

A Gera Zoltán szövetségi edző által irányított magyar U21-es válogatott azzal a Horvátországgal találkozik a ZTE Arénában, melynek élén nemrég váltás történt. Délnyugati szomszédunk korosztályos csa­patának kispadjára a nyári, horvát szempontból sikertelennek titulált U21-es Európa-­bajnokság után keresték az alkalmas szakembert. Nenad Gracant végül Igor Biscan váltotta, aki játékoskarrierje során a zágrábi Dinamo mellett a Liverpool FC-nél 2001-ben Szuper Kupa-, 2005-ben BL-győztes lett. Edzőként a szlovén Olimpijával 2018-ban a bajnokság mellett a kupát is elhódította, az előző szezonban a HNK Rijekával pedig Horvát Kupát nyert.

Maximalizmusa később a tengerparti városban oda vezetett, hogy néhány hete a 41 éves szakember távozott a fiumeiektől, erre pedig a szövetség azonnal lecsapott, és a már korábban is kapacitált szakember végül elfogadta az U21-es válogatott kispadját. Debütálására Zalaegerszegen kerül sor. A horvátok az október 14-i meccsükre, a San Marino elleni selejtezőjükre is készülnek ezekben a napokban. Biscan kihirdette keretét az előttük álló két találkozójukra, és néhány szép pályaív előtt álló labdarúgójuk is befuthat az egerszegi stadionba. Közülük elég csupán megemlíteni a nyolcmillió eurós hátvédet, Borna Sousát (VfB Stuttgart), szintén a hátsó alakzatból Branimir Kalaicát (Benfica), illetve Domagoj Bradaricot (OSC Lille), Lovro Majert, Nikola Morót (mindketten Dinamo Zagreb).

A magyar U21-es csapat helyzete annyiban más, mint a horvátoké, hogy Gera Zoltán csapatának nem kell selejtezőt vívnia a 2021-es Eb-döntőért, hiszen hazánk és Szlovénia közösen rendezi ezt, így eleve résztvevői az Európa-bajnokságnak. Együttesünk viszont az építkezés jegyében folyamatosan játssza a felkészülési találkozókat. A keret tagja a ZTE FC két labdarúgója, Bolla Bendegúz és Demjén Patrik, akik vasárnap óta társaikkal Telkiben készülnek. U21-es válogatottunk csütörtök délután érkezik meg Hévízre, ahol felveri főhadiszállását, s onnan érkezik meg a ZTE Arénába, ahol este a mérkőzés előtti utolsó edzését végzi. A pénteki találkozó után sem utazik el Zalából a válogatott, ugyanis vasárnapig Hévízen készül, s onnan utazik tovább Celjébe, ahol kedden Szlovénia hasonló korú legjobbjaival játssza újabb felkészülési találkozóját.

A pénteki U21-es magyar–horvát mérkőzésre már kaphatók a jegyek 500 forintos áron. Természetesen azt szeretnék, ha minél többen buzdítanák legjobbjainkat a helyszínen, ezért általános iskolás csoportok részére ingyenjegyek is igényelhetők csütörtök 12 óráig a [email protected] e-mail-címen.