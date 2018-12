Alpok-Adria Kupa: Vereséggel zárta a csoportkört a ZTE KK

Az Alpok-Adria Kupában a Zalakerámia ZTE KK a cseh Brno otthonában játszott. Ware, Thompson és Agafonov hiányában végig harcosan játszott a csapat, de a hazaiak jó hárompontos dobásaiknak köszönhetően nagy különbséggel nyertek.

Egoé Basket Brno- Zalakeramia ZTE KK 86-63 (25-16, 23-17, 17-14, 21-16)

Brno. 200 néző, Jv: P. Nejechhleb, J. Jedlicka, M. Schotze

Egoé Basket Brno: Nehyba 17/9, Geiger 11/9, Vyroubal 5/3, Roby 9, Jokl 4, csere: Stegbauer 5/3, Kereselidze 6/3, Kozina 11/6, Vasat 4, Farsky 14/3, Edző: Dejan Jakara.

Zalakerámia ZTE KK: Doktor 14/3, Papp 11/9, Gliebov 7/3, Gulyás 2, Szabó 17/6, csere: Bagó 8, Farkas-, Kis 4, Durázi -, Kovács-, Edző: Bencze Tamás.

A feldobás után Gliebov az első lehetőségét kihasználta és vezetést szereztünk. Hazai oldalon Nehyba szórt két távolit, majd egy duplával is megtoldotta. A ZTE Doktor kosaraival zárkózott (10-6). A negyed felénél Geiger és Szabó is betalált távolról (13-9). Pontosabban játszottak a hazaiak a 7. percben Farsky hármasával már 11ponttal vezettek (20-9). A hajrában Doktor hármasával és Bagó duplájával zárkóztak a zalaiak (25-16).

Jól kezdték a második negyedet a vendégek és Gliebov duplájával és Szabó triplájával zárkóztak (27-21). Hazai időkérés után nem sikerült a ZTE-nek ugyan abban a ritmusban játszani, mint a játékrész elején és újra kétszámjegyűre nőtt a Brno előnye (32-21). A 14. percben Papp távolijával közelített a vendégcsapat, de sajnos a védekezésük elég lukas volt és rendre átdobták a hazaiak. Kicsit a hazai pálya is lejtett a hajrában. Bencze Tamás Farka Attilának is korán lehetőséget adott a mérkőzésen. A félidő végén Bagó tette vissza Gulyás kimaradt dobását, majd Vasat állította be a 15 pontos különbséget a csapatok között (48-33).

Kozina hármasával lépte át a harmadik negyed elején az ötven pontot a Brno (51-33). Doktor egy szép betörésből szerzett kosárral válaszolt, majd Szabó büntetőivel csökkent a ZTE hátránya (53-37). Sajnos nehezen tudták védeni a zalaiak a csehek hátvédjeit így a 24. percben Roby duplájával már húsz pontra duzzadt a különbség (57-37). A hajrában egy időkérés kellett ahhoz, hogy a fiatalok felpörögjenek és egy perc alatt 6-0-át fussanak (62-47). A negyed végén Geiger hintett még egy távolit és bosszankodhattak a vendégek, hiszen pontosabb játékkal többet is kihozhattak volna a játékrészből (65-47).

A záró negyed elején Farsky szerzett egy hármast, majd Szabó egy 2+1-es akcióval válaszolt (68-50). A 34. percben Kis és Szabó is egyéni akció végén szerzett kosarat (71-54). A negyed felénél időkérés után, Papp hintett egy távolit (73-57). Jó védekezés és Papp újabb hármasával zárkózott volna a ZTE, de a hazaiak is egymás után kétszer távolit szereztek (79-60). Az utolsó két percben Gliebov hármasára újabb három hazai tripla érkezett és ez végleg eldöntötte a találkozót (86-63).

A Zalakerámia ZTE KK az Alpok-Adria kupa csoportkörét négy győzelemmel és kettő vereséggel zárta és a horvát Skrljevo hátralévő mérkőzései függvényében az első, vagy a második helyen jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.

