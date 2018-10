Alpok Adria Kupa: arccal a fiatalok felé

A szombati, első bajnoki győzelem után a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabdacsapata hétfőn buszra szállt és elutazott a horvátországi Skrljevóba, ahol kedden az Alpok Adria Kupa C-csoportjában is megkezdi a küzdelmeket. A keddi mérkőzés időpontja változott: a horvátok kérésére 19 órakor kezdődik a meccs.

Korábban 18 órára hirdették meg a kezdést, és a módosítás azok számára fontos részlet, akik elkísérik majd az együttest Skrljevóba. Amit az Alpok Adria Kupáról tudni kell: négy csoportban 16 együttes vesz részt benne. A csoportküzdelmek után az első két helyezett jut az egyenes ági szakaszba, s onnan már kieséses rendszerben folytatódik a sorozat, míg meg nem lesz a végső győztes. A ZTE KK a C-csoportba nyert besorolást a BC Ariaoil Skrljevo (horvát), az Egoé Basket Brno (cseh) és a BK Klosterneuburg Dukes (osztrák) társaságában. Ebben a négyesben egy mérkőzést már megrendeztek, a ZTE KK keddi vendéglátója, a Skrljevo 78-74-re nyert a Brno ellen. Röviden a Skrljevo együtteséről: a horvát élvonalban legutóbb a 6. helyen végzett.

A közelmúltban jelentették be az új név-, egyben főszponzorukat, mellyel kapcsolatban elhangzott a horvát klub részéről, hogy ez a támogatás még nagyobb lehetőségeket nyit számukra. Az Európa Kupa-indulásra kaptak meghívást, azonban az Alpok Adria Liga-szereplést tartották most megfelelőnek a nemzetközi porondon. Alen Miculinic klubtitkár pedig elmondta, hogy nagy szeretettel várják kedden a ZTE KK csapatát és annak szurkolóit is.

A ZTE KK tegnap délben kelt útra, este már a helyszínen edzett. Bencze Tamás csapata szombaton a Kecskemét ellen kezdett a hazai bajnokságban. A 64-56-os egerszegi siker egyben önbizalmat is adhat a keddi találkozóra. A vezetőedző pedig arról is beszélt, miért vállalták be a nemzetközi szereplést is a klubnál. – Majd a sorozat végén tudjuk eldönteni, hogy érdemes volt-e vállalnunk az Alpok Adria Kupa-szereplést, de bízunk benne, hogy hasznos lesz – mondta Bencze Tamás. – Azért akartunk indulni, hogy legyen egy sorozat, amiben nincs eredménykényszer rajtunk, és a keret fiatal játékosai minél több játékpercet tudjanak eltölteni a pályán. Hisszük, hogy az itt szerzett tapasztalat a fejlődésüket is felgyorsítja, illetve a bajnoki mérkőzéseinken is hasznosul majd. Természetesen mindez nem azt jelenti, hogy mondjuk légiósaink ezeken a nemzetközi mérkőzéseken pihennek, hiszen minden meccsen győzni akarunk, de a fiatalok átlagban biztosan húsz pernyi lehetőséget kapnak ezeken az összecsapásokon. Keddi ellenfelünk egy mérkőzést már lejátszott, ezt megnéztük, kielemeztük a játékát, és felkészültünk a vele való találkozásra.