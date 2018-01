Alkalmi összeállításban lépett pályára a Veszprém ellen a ZTE

Újabb gyakorlómérkőzést játszott a ZTE FC labdarúgócsapata, ám ezúttal „alkalmi összeállításban” léptek pályára a kék-fehérek az NB III-as Veszprém ellen. A vendégek győztek, de ennek most nem volt különösebb jelentősége.

ZTE FC-Veszprém 0-1 (0-0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Bana.

ZTE FC: Szemerédi – Horváth Cs., Polényi, Forgács, Deéry (Huszti) – Nagy T. – Virág (Horváth L.), Kretz (Kondor, Vass Gy.), Horváth K. (Szabó P.), Ekker (Horváth D.) – Kovács Á.

Gólszerző: Pergel D.

Mint az összeállításból is kitűnik, az egerszegieknél egy sor ismeretlen név sorakozott, de ez is volt a terv, hiszen zömében olyan fiatal próbajátékosok alkották a csapatot, akiket a szakmai stáb szeretett volna kipróbálni. No és a klub utánpótlás játékosai is szóhoz jutottak, kiegészülve néhány, az első csapat keretéhez tartozó labdarúgóval.

Az eredmény így most másodlagos volt, sok helyzet nem adódott, végül egy egerszegi gól döntött, amit a Teskánd együttesének veszprémi próbajátékon szereplő tagja, Pergel Dávid szerzett.

A ZTE FC-re a héten még egy edzőmérkőzés vár, amikor szombaton a horvát II. ligás NK Varazdin vendége lesz Varasdon.