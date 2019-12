Alig egy percen múlt a ZTE NKK győzelme

A női kosárlabda-élvonal alapszakaszának 13. fordulójában, vasárnap este Győrben vendégszerepelt a ZTE NKK.

Uni Győr–ZTE NKK 71-68 (21-21, 8-14, 23-17, 19-16)

Győr, 300 néző. Jv.: Tőzsér, Hervay, Nepp.

Győr: Papp 7/3, Dombai 2, Raksányi 14, Hruscakova 25/6, Barnai 9. Csere: Dúl 3/3, Hollivay 10, Czank 1, Török. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.

ZTE: Nagy 5/3, Kovács 5/3, Burkholder 20/9, Horti 5/3, Ndiba 3. Csere: Delic 4, Hayes 26/6. Vezetőedző: Horváth Zsófia.

A hazaiak szerezték az első pontokat, ám a ZTE is felvette a kesztyűt, és csak dobáspontosságban maradt el némileg ellenfelétől (5. p.: 8-4). A vendégeknél Hayes, hazai oldalon pedig Hollivay szállt be csereként ponterősen, és a ZTE olyan ügyesen tartotta a lépést, hogy a zöld-fehéreknél most bemutatkozó tréner, Merim Mehmedovic jobbnak látta időt kérni (9. p.: 19-17). A megbeszélésnek azonban nem lett sok foganatja, a játékrész végére egyenlített a vendégcsapat, majd a második negyedben kiváló védekezéssel és két szép kosárral nyitott (12. p.: 21-26). Hátul remekül zártak az egerszegiek, ám ugyanezt a győriek is elmondhatták magukról, így 3 perc telt el pont nélkül. Ezt a szakaszt Horti és Burkholder triplája zárta (15. p.: 22-32), ám hátradőlni nem lehetett: Papp hármasa után felzárkózott a Győr (19. p.: 29-33), és Hayes duplája fért még bele az első félidőbe.

Fordulás után Raksányinak 11 másodperc kellett egy duplához, és ez jeladás volt a győrieknek a felzárkózásra. A ZTE védekezése nem volt már olyan hatékony, mint a második negyedben (25. p.: 39-40), de Hayes, majd Burkholder pontjaival sikerült őrizni a vezetést – egy darabig (27. p.: 46-46). Nagy küzdelem zajlott a pályán, a záró tíz perc úgy indult, mint ha addig nem is történt volna semmi (52-52). A végső tíz percben Hayes kosaraival őrizte előnyét a zalai együttes (volt közte tripla is), miközben mindkét oldalon fáradtság jelei mutatkoztak (36. p.: 60-64), Horti pedig faultproblémái miatt alig volt a pályán (37. p.: 64-64). A hazaiak alig egy perccel a vége előtt, Hruscakova hármasával vezettek újra (69-66), a ZTE pedig ebben a helyzetben nem tudott már újítani.