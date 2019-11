Adott két remek kapus és egy kiváló ellenfél is: szombaton ZTE FC–Mezőkövesd

A labdarúgó NB I második köre kezdődik szombaton a 12. fordulóval, melyben a ZTE FC együttese 17 órától a szárnyaló Mezőkövesd-Zsóry FC-t fogadja. Kapujában azzal a Szappanos Péterrel, aki négy évet töltött el Egerszegen, és ma is gyakran látott vendég a megyeszékhelyen. Azonban a ZTE FC-nek is van egy remek kapusa: a 21 éves Demjén Patrik az utóbbi hetekben kiváló formában véd.

Lehet, hogy a szombati mérkőzés végeredménye nagyban függ majd a két kapus teljesítményétől? Meglátjuk. Mindenesetre két olyan hálóőrről van szó, akik „kirobbanthatatlanok” csapatukból. Az InStat-­index alapján nagyjából azonos mutatókat „hoznak”, e számítás alapján pedig a kapusok között most a 4–5. helyen állnak. A lövések hárításában Szappanos 79, míg Demjén 74 százalékos hatékonysággal dolgozik.

Szappanos Péter 2014 és 2018 között védte a ZTE FC kapuját, a nyitófordulóban Mezőkövesden döntő védései voltak, rajta is múlt, hogy csapata 1-0-ra megnyerte azt a találkozót.

– Az én szempontomból tényleg látványosra sikerült az a meccs, de azért a csapat is kellett hozzá – szerénykedett Szappanos Péter, amikor megkerestük, s mint megtudtuk, újdonsült apaként érkezik Egerszegre, hiszen három hete megszületett a kislánya. Párja egerszegi, így gyakori vendég a kapus a megyeszékhelyen. – Azóta eltelt már pár forduló, s ezek alapján jó és veszélyes csapatnak tartjuk a ZTE-t. Sok gólt lő, felvállalja a támadó­játékot. Nem nézzük, hogy ki hányadik helyen áll a tabellán. A ZTE FC jelenleg a tizenegyedik, mi pedig a másodikak vagyunk, és ott is akarunk maradni az élbolyban. Minden pont számít, hogy mást ne mondjak: a legutóbbi bajnokság felénél az MTK még élcsapatnak számított, aztán a végén kiesett. Mi nem akarunk ilyen hibába esni. A magam példáját említve: annak idején úgy lettem NB III-as bajnok, hogy az egész bajnokságban csak egyszer álltunk az élen: az utolsó meccsünk utolsó húsz percében… Mindig a vége számít, ezért kell nekünk szombaton is kihozni a legtöbbet a meccsből.

Szappanos Péter elmondta, hogy utoljára tavasszal járt meccsen a ZTE-stadionban, NB I-es kapusként és élvonalbeli csapathoz most látogat először ide.

A másik oldalon Demjén Patrik áll a kapuban, aki remekelt a legutóbbi fordulóban a Fehérvár FC ellen (3-3). Ám előtte is voltak jó meccsei az U21-es válogatott hálóőrének, akinek van egy konkrét óhaja a szombati találkozóval kapcsolatban.

– Nagyon remélem, hogy ezúttal nem az ellenfél kapusa lesz a meccs hőse – hallottuk Demjén Patriktól, a ZTE FC hálóőrétől, akit szintén megkerestünk. – Remek kapus Szappanos, de abban bízom, hogy csapatomnak összejönnek majd a gólok. Ugyanakkor biztos, hogy nekem is lesz dolgom. A Mezőkövesd nem sokat járatja a labdát, hanem direktben támad, és ha kell, jól kontrázik. Nagyon nehéz mérkőzés előtt állunk, de nem mondok újat vele: nagyon kellene már a sikerélmény a csapatnak. Egy hete a Fehérvár ellen majdnem sikerült, de végül döntetlent játszottunk. Most nyerni akarunk!

Tamás Krisztián játéka kérdéses, legutóbb le kellett cserélni. Barczi Dávid a rehabilitációját végzi, Kiss Máté, Oleg Golodiuk és Szépe János már a csapattal edz, de meccs­hiányuk van. Dobos Barna vezetőedző szerint van mibe kapaszkodniuk az újabb élcsapat ellen is.

– Tamás Krisztián éppen a sérült lábára kapott egy rúgást, ezért kellett lecserélni, de talán játszhat – említette dr. Dobos Barna, amikor az esélyekről kérdeztük. – Nehéz sorozatban vagyunk, most egy olyan ellenfél érkezik, amelynek elképesztő az idegenbeli mérlege. Négy győzelem és egy döntetlen, s ez mindent elmond erről. Az előző mérkőzésen a támadójátékunk rendben volt, 2-0 után lett volna lehetőségünk lezárni a Fehérvár elleni találkozót, ám a vége 3-3 lett. A védekezés egységén mindenképpen javítani kell. Az élcsapatok ellen eddig is volt lehetőségünk a győzelemre, ez biztathat bennünket, és önbizalmat adhat, hogy van bennünk potenciál. Egy olyan csapat, mint a mostani Mezőkövesd ellen a támadásoknak és a védekezésnek is klappolnia kell ahhoz, hogy pontokat szerezzünk. Óriási lépés lenne a csapatomnak, ha győzni tudnánk.

A ZTE FC várható kezdőcsapata: Demjén – Kocsis, Lesjak, Bobál D., Tamás K. (Gergényi) – Bedi, Mitrovic – Babati, Stieber, Radó – Bobál G.