A ZTK, vagy a Szeged került lépéselőnybe a tekecsúcs után?

Rangadó vár a ZTK-FMVas Szuperligában szereplő férfi tekecsapatára, hiszen nagy riválisát, a Szegedet látja vendégül szombaton 13 órától. A hazai pálya ezúttal az egerszegiek számára is „idegennek” tűnik majd, hiszen a Városi Sportcentrumban lévő tekecsarnokban két pályát egyelőre nem használhatnak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A bajnokságban két veretlen csapat néz farkasszemet egymással. A mérkőzés rangadó jelleget ölt, de megjegyzendő: ez a találkozó is még az őszről lett elhalasztva.

Először nézzük, hogy Fehér László, a ZTK-FMVas vezetőedzője miként tekint a találkozó elé, amely továbbra is nézők nélkül zajlik majd, így a megszokott hangulatról is le kell mondaniuk.

-Egyelőre az lesz a tét, hogy melyikünk marad veretlen, hiszen a Szegeddel együtt mi is veretlenek vagyunk – mondta Fehér László. – Aki nyer, az a csapat lépéselőnybe kerül, de ez is az őszi sorozat része, hiszen a halasztások miatt még a jövő heti, Ajka elleni mérkőzésünk is az első körben lett volna megrendezve. Mindenkire számíthatok, megpróbálunk a legjobb összeállításban pályára lépni a szintén remek formában játszó szegedeiek ellen.

A ZTK csapata viszont először játszhat úgy hazai környezetben, hogy csak négy sávot lehet használni a hatból. Ennek oka technikai, ugyanis a sportcentrumban beázás miatt két pálya egyelőre nem alkalmas a játékra. A hazai szövetség engedélyével így is rendezhetnek bajnoki meccseket, ám csupán négy sáv használható.

-Ez lesz az első alkalom, hogy így játszunk és a bajnokság végéig fenn is áll majd ez az állapot – tette hozzá a szakvezető. – Új helyzet lesz számunkra is, az esély mindkét fél számára ötven-ötven százalék. Na jó, ötvenegy-negyvenkilenc nekünk, de így is, úgy is a napi forma dönt majd.