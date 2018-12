A ZTK idegenben is győzelemre játszik

Szombaton 13 órától Bamberg­ben rendezik meg a Bajnokok Ligája visszavágóját. A ZTK FMVas férfi tekecsapata megnyugtató előnnyel várja a páros csata második mérkőzését. Az első találkozón 6:2-re nyertek a Victoria Bamberg ellen az egerszegiek, s a zalaiaknak jó esélye mutatkozik a legjobb nyolc közé kerülésre.

– A Salgózd elleni vereségünk a hazai bajnoki szereplésünk szempontjából már nem számított – jegyezte meg Fehér László, a ZTK-FMVas edzője, hiszen a csapat a legutóbbi bajnoki játéknapon vereséget szenvedett, ám több alapemberét is nélkülözte. – Csoportelsők lettünk a hazai Szuper Ligában, ezt a vereségünket nem visszük magunkkal a rájátszásra. Készülve a Bajnokok Ligája visszavágójára több játékosom pihent, és a kisebb sérüléssel bajlódók sem léptek pályára. A kezdő dobóimat meg akartam kímélni a hosszú utazás fáradalmaitól, mivel Egerszegről Ózd nincs a szomszédban, és Bambergbe is utazhatunk eleget. A hét során az edzéseken a frissítésen volt a hangsúly, valamint a koncentráció erősítésén. Továbbra is hatvan százalékot adok a továbblépésünkre.

A zalaiak mestere elmondta, hogy a kisebb sérüléssel bajlódók rendbe jöttek, a legjobb összeállításban lépnek pá­lyára Bambergben. Igaz, ta­karékossági szempontból csak nyolc játékossal utaznak el, így Pintér és Takács itthon marad. A belső szettpontok tekintetében is jól áll a ZTE FMVas, ugyanis itthon tizenötöt gyűjtött, és egy esetleges 6:2-es vereség esetén, ha a Bamberg szettpontjainak száma 15 alatt lesz, a zalaiak jutnak tovább a legjobb nyolc közé.

– Nem vereségre játszunk a visszavágón sem – hangoztatta Fehér László. – Ha így tennénk, abból semmi jó nem sülne ki, ezért egy szoros mérkőzésre számítok. Élnünk kell az Egerszegen megszerzett előnnyel.

Egyébként az már ismert, hogy a ZTK FMVas továbbjutása esetén a Kiss Tamással felálló olasz csapat, a Neumarkt, vagy a magyar rivális, a Szeged várna a zalaiakra. A ZTK-nál ezen még nem törik a fejüket, előbb a Bambergen szeretnének túljutni.

