A ZTK-FMVas idehaza, a ZTE-ZÁÉV idegenben esett ki a BL-ből

A hétvégén Bajnokok Ligája visszavágó mérkőzéseket játszottak a zalai teke csapatok. A ZTE ZÁÉV női, és a ZTK FMVas férfi együttese egyaránt kikapott ellenfelétől, és búcsúztak a BL további küzdelmeitől.

ZTK FMVas –Szegedi TE 1:7 (3651-3749)

Zalaegerszeg, Bajnokok Ligája, férfi teke mérkőzés a legjobb négy közé jutásért, második találkozó.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Fehér Z. 628–Kiss N. 667, Boanta 587–Szél 627, Kozma (Farkas Á.) 566–Karsai 607, Nemes 602–Brancsek 609, Farkas S. 606–Calic 622, Járfás Sz. 662–Locsárevity 605.

A Bajnokok Ligája visszavágóján repülőrajtot vett az amúgy is 6:2-es előnnyel érkező Szeged. A Tisza-partiak remekül dobtak, és állva hagyták ellenfelüket. Hazai oldalon a két 600 alatti fa nemzetközi szinten nem sokat ért. A vendégek biztosan szerezték meg a három meccspontot, ezzel el is döntötték a továbbjutást. A több mint száz fás előnyük már előrevetítette, hogy Zalában is nyernek. A folytatásban is magabiztosan játszottak a szegediek, hazai oldalon egyedül Járfás Szilárd dobott extrán, ami kevés volt az üdvösséghez.

A két mérkőzés alapján a vendégek megérdemelten jutottak a BL négyes döntőjébe, főleg a zalai találkozón volt nagyon magabiztos a Szegedi TE. A Szegedi TE kettős győzelemmel 13:3-as meccspont aránnyal jutott a BL négyes döntőjébe.

Fehér László, a ZTK FMVas edzője: – A Szeged extrán dobott, nálunk akadtak gyengébb teljesítmények, megérdemlik a továbbjutást. Megpróbálunk a bajnokságban visszavágni a vendégeknek.

KK Slovan Rosice (cseh) – ZTE ZÁÉV 6:2 (3428-3357)

Rosice. Bajnokok Ligája női teke mérkőzés, a legjobb négy közé jutásért, második találkozó.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Rosendorfova 560–Airizer 579, Veverkova 563–Mátyás 558, Topicova 592–Szabó 528, Sravkova 575–Hegedüs 573, Kansterova 553–Nemes-Juhász 557, Axanova 588–Kovács D. 562.

A visszavágó mérkőzésen jól kezdett a ZTE-ZÁÉV TK, amely az első találkozón hazai pályán 5:3-ra győzött. Az első körben egy-egy meccspontot „osztottak” mindkét oldalon, de a zalaiak több fát ütöttek. A második sorban fordított a cseh csapat, ráadásul Hegedüs az utolsó dobásnál vesztette el a pontot. Innentől végig futott az eredmény után a zalai csapat, Nemes-Juhász még szerzett egy meccspontot, de az csak a szépítésre volt elég. A találkozón a zalai együttes becsülettel küzdött, de ezúttal csak a két válogatottja szerzett pontot, ami kevés volt a továbbjutáshoz.

A két mérkőzés alapján elmondható, hogy a kicsit szerencsésebb csapat jutott a négyes döntőbe. A KK Slovan Rosice 9:7-es meccspont aránnyal jutott a BL négyes döntőjébe.

Baján János, a ZTE ZÁÉV edzője: – Jól kezdtük a mérkőzést. A második körben Hegedüs, akár csak otthon balszerencsésen vesztett, innentől kezdve futottunk az eredmény után, de fordítani már nem tudtunk.