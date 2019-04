A ZTE-ZÁÉV TK szombaton itthon már ünnepelhet

Az utolsó fordulót rendezik meg a tekézők Szuper Ligájában, s mindkét zalai csapat hazai pályán szerepel. A ZTE-ZÁÉV TK női együttese ráadásul a bajnoki címért harcol, ha szombaton nyer, akkor megvédi címét.

Szombaton 10 órától előbb a ZTE-ZÁÉV TK–Balatoni Vasas női, majd ezt követően (13.00) a ZTK-FMVas–Szegedi TE férfi mérkőzést rendezik meg a Városi Sportcentrumban. Tavaly mindkét egerszegi csapat bajnoki címet ünnepelhetett, az idén viszont erre már csak a nőknek van esélyük. A ZTE-ZÁÉV jelenleg két ponttal vezeti a tabellát az Ipartechnika Győr előtt. Vagyis, az egerszegiek már egy döntetlennel is bajnokok, de persze tudjuk, hogy döntetlenre játszani mindig veszélyes… Amúgy is, a ZTE-ZÁÉV TK jobb csapat a siófoki székhelyű Balatoni Vasasnál és ezt igazolni is akarja.

– Legalább egy pontot kell szereznünk ahhoz, hogy már szombaton ünnepeljünk – mondta el a zárás előtt Borsos József, a női csapat elnöke. – Vasárnap rendezik ugyanis a Rákoshegy I.–Győr találkozót, azonban ha itthon mi elérjük célunkat, akkor a mi szempontunkból már nem lesz jelentősége a másnapi találkozó végeredményének. Itthon persze győzni szeretnénk, hogy negyedik bajnoki címünket is megszerezzük.

A férfiaknál a szintén címvédő ZTK-FMVas az idén már biztosan nem lehet aranyérmes. Ettől függetlenül a korábbi évek megszokott „aranycsatáját” megrendezik szombaton Egerszegen, hiszen a nagy rivális Szeged lesz az ellenfél. A Tisza-partiak már bajnokként érkeznek, a ZTK pedig nagy valószínűséggel bronzérmes lesz. Az ezüstöt ugyanis már csak úgy érheti el az egerszegi csapat, ha idehaza győz – a céljuk nem is lehet más – ugyanakkor a Répcelak otthon nem nyer – de ez az, aminek a valószínűsége, legalábbis a papaírforma szerint eléggé kicsi.