A ZTE-ZÁÉV TK-nál továbbra is bízhatnak az egységben

Második helyen zárta az őszi idényt a ZTE-ZÁÉV női tekecsapata a Szuper Ligában. Egy vereséggel, de azonos pontszámmal az első Ferencvárossal várják a tavaszi folytatást az egerszegi hölgyek, akiknek a meccspontkülönbsége rosszabb a Fradiénál, ezért szorulnak mögéjük a második helyre.

– A Győrben elszenvedett 7:1-es vereségünk nem hiányzott – állapította meg Baján János, a ZTE-ZÁÉV TK edzője, akivel nem lehetett ebben vitatkozni… – A Rába-parti vereség ennek ellenére nem annyira számít, mivel a győriek többször botlottak. A Ferencvárost ugyanakkor idegenben győztük le, ami sokat érhet a végelszámolásnál. Az őszi idény jól sikerült, csapatszinten a teljesítményünk nem ingadozott, 3400 fa környékére tornáztuk fel az együttes meccsenkénti csapatfaösszegét. Úgy érzem, tavasszal még erről a szintről is továbbléphetünk.

A zalaiak a bajnoki cím védőjeként indulhattak a tekézők világkupáján. Egymás után kétszer is ott voltak a négyes döntőben, s mindkétszer a negyedik helyen végeztek. A Bajnokok Ligájában is indulnak, az első körben erőnyerők, és az egerszegiek majd csak a következő körben, de már csak az új évben kapcsolódnak be a küzdelmekbe. A versenykiírás változása miatt most hosszabb szünet vár a játékosokra, a pihenő pedig arra lesz jó, hogy a játékosok regenerálódjanak, a kisebb sérülések rendbe jöjjenek.

– Visszatérve a hazai bajnokságba, a 3400 fa körüli csapatfamennyiséget úgy értük el, hogy az idei szezonban nem volt meg az a három, olykor négy játékos, akik végig húzták volna a csapat szekerét – vélekedett Baján János. – Nem tudnék senkit sem kiemelni, mivel minden játékos teljesítményében akadtak hullámvölgyek. Kiegyenlítődtek a csapaton belül az erőviszonyok az ősz során, nem volt egyénileg kiemelkedő játékos. Viszont a jó és egységes csapatteljesítmény hozta a jó eredményeket, és ez is fontos. A nyolcfős játékoskeretünkben mindenki tud hozni egy elfogadható átlagot. Az előrelépésre azért lenne szükség, mert nemzetközi szinten viszont már csak 3500 fa körüli átlaggal lehet általában érmet szerezni a kupákban.

A tavasz januárban kezdődik a ZTE-ZÁÉV számára, ekkor folytatódik a bajnokság, és kapcsolódnak be a BL-be. Idén szeretnének bejutni a BL négyes döntőjébe, ami tavaly nem sikerült. Az ellenfél a romániai Marosvásárhely csapata lesz. A Szuper Ligában tavasszal jól akar szerepelni a ZTE-­ZÁÉV és egyértelmű célja, hogy megvédje a bajnoki címét. Ehhez nem kell mást tenni, mint a hazai rangadókat hozni, és a papírforma találkozókat nyerni.