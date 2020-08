A ZTE-ZÁÉV és a ZTK-FMVas tekései is készülnek az új bajnokságra

A zalai tekecsapatok rosszul jártak azzal, hogy a pandémia miatt megszakadt elmúlt szezon végén az országos szövetség nem hirdetett végeredményt, hiszen a ZTE-ZÁÉV női és a ZTK FMVas férfi csapata is az első helyen állt a zárás pillanatában. A két klubnál azonban már túltették magukat a történteken, és javában készülnek az új idényre.

– A felkészülés során, amatőr csapat lévén, maximálisan igyekszünk alkalmazkodni a játékosok munkarendjéhez – hangoztatta Baján János, a ZTE-ZÁÉV edzője. – Úgy döntöttünk, hogy a járványhelyzet miatt nem veszünk részt felkészülési tornán, minél kisebbre akarjuk csökkenteni a fertőzés veszélyét. Hazai környezetben minden adott, hogy jó formában lendüljünk neki az augusztus végi bajnoki rajtnak. Ellenfeleinket és a pályáikat is jól ismerjük.

Az új idényre jelentősen átalakul a ZTE játékosállománya: a csapatból Nemes Juhász Gabriella, Szabó Márta, Kovács Dóra és Molnár Anikó abbahagyta az aktív játékot. Érkezett az ifi csapatból a korosztályos válogatott Sabján Csenge, leigazolták az NB III-as Zalaszentgróttól Lántzky Alizt, illetve a megyei szövetség elnöke, Monostori Anita is aktivizálta magát, a ZTE-ZÁÉV játékosa lett. A klubnál elmondták: a környéken nincs más minőségi női csapat, így igazolni rendkívül nehéz.

– Mindössze hét játékos áll rendelkezésemre – folytatta Baján János. – Ha sérülés nem jön közbe, ez arra elég, hogy lejátsszuk a bajnokságot. A nemzetközi szövetség torna jelleggel megrendezi a kupákat, amelyeken az idén nem veszünk részt. Az indok a sok utazás, a járványügyi helyzet és a szűkös anyagi lehetőségeink. Szakmai érvek sem szóltak az indulás mellett. Az elmúlt években a Világkupán rendre ott voltunk az élmezőnyben, erre ma kisebb lenne az esélyünk. Az ellenlábasainknál is történtek változások, szinte minden együttes szűk kerettel vág neki a bajnokságnak. Szerencsémre négy rutinos játékosom, Airizer Emese, Csurgai Anita, Gál Henriett és Hegedüs Anita rendelkezésemre áll. Nagy kérdés, mennyire bírják a terhelést. A nehézségek ellenére szeretnénk felkapaszkodni a dobogóra.

A ZTK FMVas csapatánál kisebb volt a mozgás a nyáron.

– Július vége felé kezdtük el az edzéseket – így Fehér László edző. – Kaposváron részt veszünk egy felkészülési tornán: a somogyiak a 2013-as egerszegi világbajnokságon felállított pályából négy sávot megvettek, így sokat kritizált pályájuk minőségi lett. Szereplünk még Répcelakon és Ausztriában is, egy pályaavatóval egybekötött tornán. Szinte minden hétvégén játszunk a bajnoki rajtig, hogy minél jobb formába kerüljünk.

Rudolf Balázs osztrák csapathoz távozott, helyére érkezett a többszörös világbajnok Kakukk Levente Répcelakról. Visszatért Ausztriából Járfás László, Járfás Szilárd bátyja. A játékosok közül Fehér Zoltán rehabilitációra jár, miként az új igazolás Kakukk is. Mindkét játékosra akkor számít Fehér László, ha teljesen felépülnek. Nem siettetik visszatérésüket, nehogy újabb sérülés legyen a vége.

– Ellenlábasaink sem tétlenkedtek a nyáron – vélekedett Fehér László. – A Szeged két szerb világbajnokot igazolt, a Répcelak ifi válogatott tekézőkkel erősített. Említést érdemel még a Ferencváros, mely már tavaly is jó, egységes csapatott alkotott. Rajtunk kívül az említett három együttes lesz harcban a bajnoki címért. Szeretnénk visszahódítani az elsőséget, annál is inkább, mivel a félbeszakadt tavalyi idényben mi álltunk az élen. Az aranyérem megszerzése nem lesz egyszerű feladat. A nemzetközi szereplést kihagyjuk. A szövetség ezúttal csak a Világkupát rendezi meg, utána nem folytatódik Bajnokok Ligájával a sorozat, így nem érdemes részt venni rajta. Ráadásul a külhoni szereplés a mai járványügyi helyzetben nem is biztonságos. Az új idényben csak a Szuper Ligára koncentrálunk, itt szeretnénk maradandót alkotni.