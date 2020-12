A ZTE teljes múltja egy könyvben

A megyeszékhelyi sportcsarnok játékterén kialakított térben, nagy érdeklődés mellett tartották meg annak az új könyvnek a bemutatóját, amely a Zalaegerszegi Torna Egylet százéves múltját dolgozza fel az 1920-as megalapítástól napjainkig. A 212 oldalas és 520 fotóval illusztrált kiadvány pályázati támogatás révén valósulhatott meg Seres Péter és Ekler Elemér szerkesztésében.

A Zalaegerszeg város kiadásában, „A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen” projekt keretében megvalósult könyv a ZTE centenáriumi éve apropóján született, és ahogy Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a bemutató sajtótájékoztatón jelezte, 2020-ban nemcsak a ZTE-re, hanem a város 135 éves megalapítására, illetve a trianoni békediktátum százéves évfordulójára is programokkal készültek. Amit a márciusban kirobbant koronavírus-járvány alaposan átírt, ám ahogy fogalmazott, szerencsére nem kellett mindegyikről lemondani. Ilyen ennek a könyvnek a kiadása, amely a ZTE korábbi valamennyi, 18 szakosztályának történetét dolgozza fel, és nemcsak megemlékezést takar, hanem a jövő formálásában is szerepet tölthet be.

Vigh László országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy száz év történetét bemutatni ilyen tömören, az nem kis munkát takar, s felidézte: bárhol is jár az országban, Zalaegerszeget említve szinte biztosan előjön a ZTE neve, és ezt a hagyományt folytatni kell.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott is arról szólt: tapasztalatból tudja, mennyire büszkék azok, akik valaha is a ZTE sportolói, illetve tagjai voltak. Szerinte egy ilyen könyv a jövőnek is szól, hogy lehet majd mire büszkének lenni egy-egy sporteredmény kapcsán.

A szerkesztőpáros, Seres Péter és Ekler Elemér mellett az egyes fejezetek szerzőinek neve (Megyeri Anna, Ekler Elemér, Gyimesi Márton, Karvalits Levente, Kerkai Attila, Lukácsffy Dénes, Nagy András) is elhangzott. Seres Péter szomorúan jegyezte meg, hogy Lukácsffy Dénes sajnos nem érhette meg a bemutatót, a közelmúltban elhunyt. Seres Péter a könyv tartalmáról szólt, elmondva, hogy a kezdeti évek (1920-1940) történelmi áttekintése után az 1957-es újjáalakításon és az „aranykoron” át az önállósodott szakosztályok későbbi történetére is kitér a kiadvány. Ekler Elemér felidézte, gyakorlatilag gyermekkorától a ZTE rabja lett, s megtiszteltetésnek vette, hogy hat évtizeddel később felkérést kapott a könyv szerkesztésére. Úgy zárta szavait: „A ZTE méltatása nem túlzás.”

A ZTE története 1920-2020 könyv ezer példányban jelent meg, de miután pályázati forrásból valósult meg, nem árusítható, a szakosztályok és a nagyközönség számára korlátozott számban elérhető. A könyv megszületésében a Zalai Hírlap archívuma is közreműködött.