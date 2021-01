A ZTE szombaton már edzőmeccset játszik

Igazából nem igaz, hogy hétfőn kezdte meg a felkészülést a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata, hiszen a gárda gyakorlatilag le sem állt, kivéve azt a pár napot, ami az ünnepek környékén nemcsak sportolónak, de mindenkinek „jár”. Boér Gábor együttese szombaton már edzőmérkőzést játszik, Telkiben, az MTK-val.

Szombaton és vasárnap is felméréseken vettek már részt a zalai keret tagjai, kivéve Artem Favorovot és Sando Semedót, akik hétfőn érkeztek vissza szabadságukról. Rajtuk kívül hétfőn is teljes volt a létszám – mondta el Boér Gábor vezetőedző. Akit arról is kérdeztünk: lehet-e felkészülésről beszélni, és milyen jellegű munkát végeznek majd ebben a szűk három hétben, hiszen január 23-án már ismét bajnoki mérkőzést játszanak.

– Mindenki egészséges, egyedül Könyves Norbertnek van sérülése – kezdte Boér Gábor. – A héten még lesznek fizikai tesztek, de már taktikai munka is zajlik, hiszen szombaton edzőmeccs következik az MTK ellen. Klasszikus téli felkészülésről ennyi idő alatt nem lehet beszélni, igazából folytatjuk a munkát. A játékosoknak, amíg otthon voltak is, el kellett végezniük bizonyos feladatokat, és már nem is új ez a helyzet. A bajnokság során is akadtak hasonló szünetek, van tehát tapasztalatunk arra nézve, hogy miként használjuk ki ezt az időszakot a lehető leghasznosabban. Nyilvánvaló, hogy magasabb edzésszámmal dolgozunk, hiszen most nem lesznek bajnoki meccsek.

Ahogy korábbi interjúnkban már jelezte a vezetőedző, ő is szeretné, ha a téli szünetben erősödne a keret. Egyelőre annyi változás már történt, hogy a szlovén Ziga Zivko (ő az ősz utolsó harmadában is hiányzott) visszatért Lendvára. Sallói István sportigazgató elmondta: vannak kiszemeltjeik, de korai lenne még arról nyilatkozni, hogy mikor érkezhet új játékos.

– Több játékossal tárgyalásban állunk, Zivko távozásával egy középső védőt mindenképpen igazolni kell, hiszen ezen a poszton most eggyel kevesebben vagyunk – mondta a

sportigazgató. – Ám összességében minden csapatrészt szeretnénk egy-egy játékossal frissíteni. De nagy mozgás nem lesz a keretünkben, ez biztosan állítható.

A ZTE FC az MTK mellett játszik még a Gyirmóttal és a Siófokkal is felkészülési mérkőzést.