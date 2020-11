A ZTE RK „átmozgató edzéssel” mutatkozott be idehaza

A szezon első hazai bajnoki mérkőzésén esélyt sem hagyott ellenfelének a remek nyitásokkal operáló és egyébként is jól játszó ZTE RK.

A férfi röplabda NB II. Nyugati csoportjában már a negyedik fordulót rendezték meg, igaz, a ZTE Röplabda Klub együttese még csak második mérkőzését játszotta, melyen a Veszprém csapatát fogadta. A hazaiaknál először lépett pályára a SZOESE gárdájából igazolt Szabó Gábor.

ZTE RK–Veszprém RK U21 3:0 (15, 12, 10)

Zalaegerszeg, NB II. Nyugati csoport, Jv: Oláh, Szabó

ZTE RK: Gyenes Z., Horváth H., Horváth R., Koós K., Németh B., Szabó G. Csere: Légrádi Á. Edző: Domokos Lajos és Markó Gábor.

A veszprémi csapat a találkozó egyik játszmájában sem tudta tartani a lépést a hazaiakkal, akik jól és pontosan nyitottak. Folyamatos játék nem is nagyon tudott kialakulni a rengeteg ász értékű nyitás miatt. A vendégek a legtöbb pontot a ZTE elhibázott támadásaiból szerezték. A hazaiaknak mindössze 49 perc kellett a mérkőzés megnyeréséhez.

Domokos Lajos: „Kötelező volt számunkra a veszprémi csapat legyőzése. Nem szeretem ezeket a mérkőzéseket, mert általában nincsen folyamatos játék. Felfoghatjuk egy átmozgató edzésnek is ezt az összecsapást a bajnoki sorozat nehezebb találkozói előtt. Csapatunkban bemutatkozott az újonnan érkezett Szabó Gábor, aki már most is megmutatta, hogy miért igazoltuk Zalaegerszegre.”