A ZTE NKK terve készen áll, hogy miként győzheti le a PEAC-Pécset

Két vereség, ráadásul két, hazai pályán sikertelen találkozó után a ZTE NKK NB I A csoportos női kosárlabdacsapata idegenbe utazik. Vasárnap (18.00) ismét komoly kihívás vár rá, hiszen a PEAC-Pécs vendége lesz a zalai együttes.

A PEAC jelenleg egy, míg a ZTE NKK két győzelmet tudhat magáénak, ám két olyan együttesről van szó, amely közvetlen riválisnak számít. Az egerszegiek a Csata és a DVTK elleni vesztes találkozók után érkeznek Pécsre, míg a vasárnapi házigazda utoljára az első fordulóban nyert. Közben a két Európa-kupamérkőzését is elvesztette, ettől függetlenül a ZTE NKK-t nem lehet a meccs első számú favoritjának tekinteni.

Molnár József, a ZTE NKK vezetőedzője szerint a PEAC az új irányítójával veresége ellenére már jobban teljesített a hétközi nemzetközi kupameccsen is.

– Kemény meccseken játszott eddig a PEAC úgy idehaza, mint a kupában, és megsérült az irányítója is, akinek a helyére érkezett egy új kosaras – mondta Molnár József, a ZTE NKK vezetőedzője, amikor az újabb találkozó esélyeiről kérdeztük. – Jobban játszott már a PEAC szerdán, de mi is komolyan készülünk. Kulcsfontosságú lesz a védekezés, át kell lépnünk a saját árnyékunkat. Nem csak időlegesen, de harmincöt-negyven percig nyomás alatt kell tartanunk az ellenfelet, és a kulcsjátékosokra is figyelni kell. A DVTK ellen az első negyedben mindez működött, aztán aludtunk vagy tizenöt percet, ami után ismét jobban játszottunk, de az már nem volt elég ahhoz, hogy beérjük az ellenfelet. A feladat tehát adott, a mérkőzésen végig nyomás alatt kell tartanunk az ellen­felet, és koncentrálni, mert akkor lesz jó esély a győzelemre, hiszen ez a célunk.

Két vesztes meccs után és a szakvezető által elmondottak alapján azt is megkérdeztük Molnár Józseftől, hogy „rá kellett-e hatni” a csapatra, hogy a dolgaik összességében jobban működjenek…

– A játékosok számára az elkövetett hibák egyértelműek voltak. Megfogalmaztam én is a kritikámat a játékosok felé, és azt láttam, hogy az üzenet átment. Ám, hogy valóban így van-e, erre a választ majd a PEAC elleni vasárnapi meccs adja meg – válaszolta Molnár József.