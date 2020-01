A ZTE NKK szombaton a PEAC-Pécset fogadja

Tabellaszomszédok csatáját hozza a női kosárlabda NB I. A csoportjában a hétvégi forduló: a ZTE NKK szombaton (17.00) a PEAC-Pécs együttesét fogadja. Nem csak tabellaszomszéd, de azonos mutatóval is rendelkezik a két csapat, ami mindent elmond a meccs fontosságáról.

A ZTE NKK és a PEAC is 8-8 győzelemmel (és ugyanennyi vereséggel) áll. Az egerszegiek a legutóbbi két fordulóban ugyan kikaptak, de a második NKE-Csata és a harmadik DVTK volt az ellenfél, ráadásul egyaránt idegenben.

– Valóban fontos találkozó következik, és most, itthon már nyerni is szeretnénk – mondta Horváth Zsófia, a ZTE NKK vezetőedzője, utalva arra, hogy a legutóbbi két találkozójukon is volt esélyük a sikerre, de szoros meccseken végül kikaptak. – Voltak hibáink is, ami miatt nem sikerült győzni, ezekből okulni kell. A PEAC ellen készülünk, nagyon együtt van a társaság, hiszen egy közvetlen riválist fogadunk. Az első körben hat ponttal kaptunk ki Pécsen, azóta ők is jobb formába kerültek, de mi is.

A győzelemhez jól kell védekezni és támadni, ezt is megemlítette a szakvezető. És még valamit.

– A védekezésben arra is figyelni kell, hogy a pécsiek labda nélküli mozgása is nagyon jó és a két centerük kintről és közelről is veszélyes – folytatta Horváth Zsófia. – Azt gondolom, hogy jól kell járatni a labdát, de meg is kell beszülni, hiszen a DVTK ellen húsz feletti eladott labdánk volt, ami azért sok. Mindenki egészséges, és nagyon szeretnénk győzni!