A ZTE NKK női csapata a fővárosban okozna meglepetést

Komoly kihívás előtt áll a ZTE NKK NB I A-csoportos női kosárlabdacsapata, amely szombaton (18.30) a NKE-Csata vendége lesz. A jelenleg második helyezett fővárosiak remek szezont futnak, az egerszegi lányok pedig meglepetést szeretnének okozni.

Nevezhetjük a bajnokság meglepetéscsapatának is az NKE-Csatát. Tursics Krisztián csapata rendkívül fiatal gárda, kiegészülve légiósokkal, és persze nem véletlenül állnak a tabella második helyén. Többek között a ZTE NKK csapatát is legyőzték Egerszegen a szezon első körében. Akár ez is motiválhatja a zalaiakat a szombati találkozó előtt, Horváth Zsófiát pedig ez esetben egy kézenfekvő szójátékkal kerestük meg, vagyis, nagy csatára számít-e?

– Mondhatjuk így is, én is nagy csatára számítok, ugyanakkor ez az a meccs, amin nem mondható el, hogy mi lennénk a párharc esélyesei – válaszolta a felvetésre a ZTE NKK vezetőedzője. – Ahhoz, hogy sikerüljön a tervünk, nagy koncentrációra lesz szükség. A Csata remek szezont fut, ezt az eredményei bőven bizonyítják, én viszont azt gondolom, hogy nem kell nekünk sem feltartott kézzel elutazni a fővárosba. A szombati házigazdának két extra centere van, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a kezdő ötöse és ott vannak a padról beszálló fiatal és tehetséges játékosai. Öt embert nem lehet kikapcsolni a játékból, azt kell elérnünk, hogy közülük minél többet eredményesen semlegesítsünk. Keményen készültünk erre a találkozóra, s noha a helyezés alapján talán nem nevezhető rangadónak a meccs, de én egy ilyen találkozót várok most.