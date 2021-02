A ZTE NKK kevés híján felborította a papírformát a fővárosban

A szezon furcsaságai közé sorolható az is, hogy hét közben a 14. fordulót rendezték meg a női kosárlabda élvonalban, majd tegnap a 13. kör várt a csapatokra. Ennek keretében a nyeretlen, de egy mexikói válogatott kosarassal frissen megerősített ZTE NKK a fővárosba látogatott. És majdnem győzött.

ELTE BEAC Újbuda – ZTE NKK 73-64 (20-17, 13-18, 19-23, 21-6)

Gabányi-sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Jv.: Kapitány, Györfy, Szilágyi.

BEAC: Czank, Szabó D. 8/6, Boros 22/6, Mérész 6, Smith 18/3. Csere: Juhász 7, Koch, Galántai, Dusanic 12, Zsámár. Vezetőedző: Balogh Judit.

ZTE: Dzumbeta 26/9, Horváth Fru. 2, Chromej 53, Tuchscherer 3/3, Szabó P. 15. Csere: Kulcsár 73, Saad 2, Horváth Fa. 4. Vezetőedző: Ambrus Péter.

A vendégeknél a frissen igazolt Gabriella Saad a kispadon kezdett, Szabó P. és Dzombeta pedig ott, ahol Győrben abbahagyta (4. p.: 7-8). Kettejük vezérletével még a 7. percben is vezetett 15-13-ra az ismét nagyon lelkes zalai együttes, a negyed vége azonban a hazaiaknak sikerült jobban. A második tíz perc elején is a BEAC irányított (12. p.: 25-17), a ZTE-ben pedig pályára lépett az új szerzemény, aki rövidesen labdát lopott, de a ziccert nem sikerült bedobnia. Sok volt a rontás mindkét oldalon, a hazaiak a lépéshibákban jártak az élen, a vendégek pedig jobbnál jobb dobóhelyzeteket puskáztak el. A BEAC is cserélt: beállt a Kanizsán nevelkedett Zsámár Lili. 25-20 után majdnem 3 percig nem esett újabb kosár, és ezt a csendet a labdát szerző Dzombeta törte meg (16. p.: 25-22). Abszolút meccsben volt tehát a ZTE, annak ellenére, hogy lepattanózásban a BEAC 22-8-ra vezetett éppen. A zalaiak lelkesedése főleg védekezésben jelentett rengeteget (19. p.: 29-27). A vendégek a nagyszünetig 8 labdát szereztek, az utolsó percen belül, Saad első zetés duplájával pedig már vezettek (31-33). Az egerszegiek a szezonban példátlan módon, előnnyel vonulhattak pihenni (33-35).

Fordulás után egy triplával visszavette a vezetést a BEAC, miközben a ZTE több tetszetős akciót vezetett és zárt kosárral. A szezon eddigi történései után üdítő volt látni, hogy a zalaiak nem csak tudják, hogy mit akarnak játszani, de meg is tudják csinálni azt (24. p.: 42-44). Dzombeta hamarosan a mezőnyből elsőként elérte a 20 pontot, Tuchscherer viszont begyűjtötte negyedik személyi hibáját. Dzombeta a 29. percben olyan messziről dobott triplát, hogy azért akár 4 pontot is lehetett volna adni (50-56), majd Kulcsár kosarával 8 pontra nőtt a zalai előny. A kék-fehérek nem voltak még ilyen közel szezonbeli első sikerükhöz. Az utolsó játékrészre a BEAC fokozta a tempót, míg zalai részről néhány fontos dobás kiszédült a gyűrűből (34. p.: 61-58). Időkérés után sem tudtak újítani az elbizonytalanodó vendégek, míg fővárosi részről két tripla is a gyűrűben kötött ki. Ez a játékrész sajnos a szezon korábbi részét idézte zalai részről (37. p.: 66-60). Újabb időkérés után, Kulcsár triplájával végső rohamot indított a győzelemért a ZTE, ám már nem sikerült visszakapaszkodni. Érvényesült a papírforma, de nem vitás, hogy ez volt az egerszegiek legjobb meccse ebben a bajnokságban.