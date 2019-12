A ZTE NKK Győrben játszik

A női kosárlabda NB I A csoportban a férfiakhoz hasonlóan a két ünnep között is rendeznek bajnoki fordulót. A ZTE NKK vasárnap (18.00) ahhoz a Győrhöz utazik, amelynél edzőváltás történt, ezúttal már Merim Mehmedovic irányítja a kisalföldieket.

Márpedig az edzőváltás mindig azzal a céllal történik, hogy az adott csapat új impulzust kapjon, így a ZTE NKK most nem a legjobb pillanatban érkezik Győrbe. A vasárnapi házigazda egy hárommeccses nyeretlen szériát mondhat magáénak, és a múlt hétvégi, Vasas elleni kudarc után született meg a zöld-fehérek vezetőinek döntése, hogy Milos Pavlovic vezetőedzőt azonnal felállítják a kispadról. Helyét a nyár óta a győri utánpótlásban dolgozó, emellett a klub képzőedzőjeként is funkcionáló bosnyák Merim Mehmedovic vette át. Az új szakvezető két évtizede él már Magyarországon, ám eddig férfi csapatoknál dolgozott. Két éve a TF Budapesttel feljutott az élvonalba, de egy éve távozott onnan. A magyar kosárlabdát tehát jól ismeri, úgymond benne van a körforgásában. A ZTE NKK pedig nyerni akar Győrben, ezt Horváth Zsófia vezetőedző is egyértelműsítette, ám azzal is tisztában vannak a zalaiak, hogy ez kemény feladatnak tűnik.

– Egy edzőváltás elsülhet jól és kevésbé jól is, de mi nem ezzel, hanem saját magunkkal akarunk foglalkozni – egyértelműsítette Horváth Zsófia, amikor a mérkőzés előtt megkerestük. – Mint minden meccsen, most is a győzelem reményében utazunk, akár idegenbe is. A múlt héten ugyan kikaptunk hazai pályán, de az első félidei játékunk mindenképpen előremutató volt. Más kérdés, hogy a Szekszárd által diktált tempó egy idő után felőrölte az erőnket. Nekünk arra kell összpontosítanunk, hogy az első félidőben mutatott dolgainkat most is meg tudjuk valósítani.

A 13. forduló programja

Szombat, 17.00: NKE-Csata– PINKK-Pécs, TFSE-MTK– PEAC-Pécs. Vasárnap, 18.00: Cegléd–Sopron Basket, Győr– ZTE NKK. Hétfő, 18.00: Szekszárd–Vasas.