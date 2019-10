A ZTE NKK a Győrt fogadja a női kosárlabda-bajnokságban

Hazai környezetben is bemutatkozik a ZTE NKK NB I. A csoportos női kosárlabdacsapata a második fordulóban. Szombaton 17 órától a Zalakerámia Sportcsarnokban az UNI Győr Mély-Út vendégeskedik, és a ZTE NKK számára ez komoly kihívás.

A múlt heti, Szekszárd elleni nyitómeccs előtt – amit a tolnaiak nyertek meg 89-62-re – is utalni kellett a Göcsej Kupára, ahol a két csapat már találkozott egymással. Nos, a Szekszárdtól kikapott szeptemberben a ZTE NKK, és most a Győr elleni találkozó előtt ismét hivatkozni lehet a Göcsej Kupára: az egerszegiek ott 83-79-ra győztek a Győr ellen. Ebből persze még nem következik egyenesen, hogy szombaton is a zalaegerszegi kezek emelkednek majd magasba a találkozó után, mindenesetre az eredmény mutatja, hogy nem legyőzhetetlen a Győr együttese.

A ZTE NKK számára ez lesz a hazai bemutatkozás az új bajnokságban, s ezt emelte ki az együttes vezetőedzője, Molnár József is.

– A Göcsej Kupán lejátszott találkozónk is mutatta, hogy nagyon komoly ellenfél a Győr csapata, így a bajnoki mérkőzésünkön is kemény összecsapásra számítok – fejtegette a szakvezető. – A védekezésre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, de vélhetően a győriek is ezt teszik majd, hiszen az első fordulóban ugyan legyőzték a Vasast, de kilencvenhét pontot kaptak, ami nem kevés. Nem lepődnék meg, ha kevés kosarat hozó mérkőzést játszanánk szombaton. Szekszárdon az első negyed kivételével a többi háromban mindig akadt egy-két perc kihagyás, amit az ellenfél kihasznált. Most ezt ki kell iktatnunk a játékunkból. A héten keményen készültünk, és extra motiváltak vagyunk, hogy hazai pályán sikerüljön nyerni.

A ZTE NKK – hasonlóan az előző évekhez – a mostani bajnokságban is ingyenessé teszi a belépést a hazai találkozóira a szurkolóknak.