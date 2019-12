A ZTE NKK a BEAC vendége lesz és győzni is akar

A női kosárlabda NB I A csoportjában idegenbeli mérkőzésre készül a ZTE NKK, amely szombaton 15 órától az ELTE-BEAC vendége lesz. A találkozó esélyese az egerszegi csapat, ám nem szabad félvállról venni az „egyetemistákat”.

A mostanival együtt még két játéknap van hátra az alapszakasz első köréből, és az első nyolc a nőknél is bekerül a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé. A BEAC után a Vasas következik Horváth Zsófia együttesének, s csak akkor lenne meleg a helyzet, ha egyik találkozóját sem tudná megnyerni a ZTE NKK. Természetesen evvel nem számolnak az egerszegiek .

– Senkit nem becsülünk le, így a BEAC csapatát sem – jelentette ki Horváth Zsófia, amikor a folytatás előtt kérdeztük, hiszen tíz napja lépett pályára utoljára együttese. – Koncentráltnak és határozottnak kell lennünk, ugyanis a fővárosiak fiatal és lelkes csapata azt már bizonyította, hogy tud kellemetlen ellenfél is lenni. Ráadásul a szezon során először ellenünk játszanak saját csarnokukban, ami akár fel is dobhatja őket. Amennyiben hozzuk a saját formánkat, akkor nem lehet gondunk. Az elmúlt pár napban tovább csiszoltuk a játékunkat, néhány új dolgot is beépítettünk, várjuk a folytatást.

Horváth Zsófia azt még elmondta, hogy sérülés nem nehezítette a munkát és betegség sem.