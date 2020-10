A ZTE NKK a BEAC ellen mutatkozik be idehaza

Hazai pályán is bemutatkozik a ZTE NKK NB I. A csoportos női kosárlabdacsapata, amely szerdán 19 órától a Zalakerámia Sportcsarnokban az ELTE BEAC-Újbuda csapatát látja vendégül.

Tavaly ez a párosítás „országos egyesnek” számított, amit idén egyáltalán nem lehet így kijelenteni. Mindenesetre az egerszegiek bíznak a sikerben, akik az első fordulóban ugyan 70 pontot dobtak Cegléden, de 102-t kaptak. A BEAC szintén kikapott, de intő jel lehet a zalaiak számára, hogy csak öt ponttal maradt alul a DVTK ellenében…

Ambrus Péter vezetőedzőt előbb még a ceglédi mérkőzésről kérdeztük, vajon tudnak-e belőle majd hasznosítani valamit a szerdai összecsapásra.

– Hosszú idő után játszott mindenki bajnoki találkozót, számomra pedig az élvonalbe­li bemutatkozás is izgalmak közepette telt, ahogy több játékosom is először mutatkozott be az élvonalban – mondta el a vezetőedző. – Két negyedet megnyertünk, dobtunk hetven pontot, ami nem kevés, csakhogy a hullámzó védekezés miatt kaptunk százkét pontot… Elsősorban a védekezésen kell javítanunk, de feszes a ritmus, hiszen itt van az újabb mérkőzés. A BEAC ellen nem lesz könnyű, s bár nem lehet egy mérkőzésből messzemenő következtetéseket levonni, de tény, hogy a DVTK csak öt ponttal tudta legyőzni a fővárosiakat. A BEAC-nak vannak jó játékosai, a tehetségeik egyre jobbak lesznek, de remélem, sikerül egy szoros meccset játszani, és akkor bármi lehet.

– A szezon elején nyilatkozatában említette, hogy kevés meccs lesz, ahol csapata lesz az esélyes. Mi kell ahhoz, hogy megszülessen már most az első sikerük?

– Elsősorban az, hogy a Cegléden mutatott dobóformánk megmaradjon, de persze a védekezésünknek javulnia kell. Amennyiben védekezésben az edzésen mutatottakat a bajnoki találkozóra is át tudjuk menteni, akkor igen, megszülethet az első siker.

A szakvezető elmondta, a két légiós, a center Deanna Tuschlerer és az irányító Miljana Dzombeta már most nagyon jó teljesítményt nyújtott. Különösen a kanadai, és mindössze 19 esztendős Tuschlerer lepett meg mindenkit, hiszen még edzőmeccsen sem játszott együtt csapatával, a bajnoki volt az első ilyen alkalom, és húsz pontig jutott. Dzombeta kulcsszereplő lehet szerdán is, de a szakvezető szerint a többieknek őt segíteni kell, hiszen biztos, hogy szoros őrizetet kap. Ezenfelül pedig Ambrus Péter kevesellte az első találkozón a kispadról érkezett 8 pontot, mert szerinte akkor lesz esélyük majd nyerni később is, ha ez a szám legalább húsz körül mozog.