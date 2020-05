A ZTE-nél vállalták a rizikót

Levették az első mintákat a ZTE FC-nél az MLSZ által előírt koronavírus-alapteszthez, a csapat pedig készül a folytatásra. Az NB I. ugyanis május 30-tól szigorú szabályok mellett folytatódhat, Sallói István sportigazgató pedig arról is beszélt, miért lett volna jobb, ha nagyobb létszámú az élvonal.

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége hétfőn döntött arról, hogy a labdarúgó NB I.-ben megfelelő biztonsági szabályok betartása mellett május 30-tól – illetve 23-án rendezik a Magyar Kupa elődöntőket és elmaradt bajnokit is pótolnak – folytatódhatnak a küzdelmek. Ugyanakkor az összes többi osztályban, így az NB II.-ben és az NB III.-ban is véget ért a szezon. Gyakorlatilag az élvonalbeli csapatoknak már ezen a héten el kell készíttetniük az első, úgynevezett komplex nyitótesztet, majd heti két alkalommal újabb vírustesztek következnek. A ZTE FC-nél csütörtökön a keret tagjai mellett a szakmai stáb, valamint azok a munkatársak, akik közvetlen kapcsolatban állnak a játékosokkal, átestek az első mintaadáson, és a meghatározott protokoll szerint folytatódnak a tesztelések.

Visszatérve a hétfői döntéshez: az NB II.-ből az MTK és a Budafok játék nélkül jut fel az NB I.-be. Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója szerint igazságosabb lett volna, ha inkább növelik az élvonal számát. Ahhoz, hogy a klubok építkezzenek, és több magyar fiatalt építsenek be csapatukba és neveljenek ki az élvonalnak, szerinte szükséges lenne a nagyobb létszám. Egy minap megjelent kimutatás szerint a teljes mezőnyben az egerszegieknél volt a legtöbb játékperc a 21 év alatti korosztályból.

– Mi bevállaltuk ennek a rizikóját, ugyanakkor nehéz betenni fiatal játékost a 12 csapatos ligában, hiszen eredménykényszerben van mindenki – állapította meg Sallói István. – Az igaz, hogy élesebb a harc, ám ha játékost akarunk kinevelni, ami a magyar labdarúgás érdeke, akkor magasabb létszámú bajnokság kellene. Demjén Patrikban és Bolla Bendegúzban, a két 21 év alatti játékosunkban hittünk, ezért nem igazoltunk másokat, hogy ők tudjanak játszani. Ezzel mi eleve kockázatot vállaltunk. Van egy kifejezés, a „biztonsági zóna”, amikor lehet játékost felépíteni, építkezni, ugyanakkor nem fenyegeti a csapatot a kiesés réme, de nincs is harcban a dobogóért. Hosszabb távon megtérül mindez, mert ha eredményesen lehet játékost nevelni, akkor ez segítené a játékoseladást is, ám ehhez szerintem az kell, hogy nagyobb létszámú legyen a bajnokság. A másik dolog. Az NB I. létszámának csökkentésével nyilvánvalóan emelkedett valamit a színvonal, de annyival mégsem, hogy a nézőszám is követte volna ezt. Nem jelent meg az a szponzori háttér sem, amelyet remélni lehetett. Éppen ezért nem gondolom, hogy megérné korlátozni a magyar fiatalok fejlődési lehetőségét. Most, hogy marad 12 csapatos a liga, és felkerül két fővárosi együttes, gyakorlatilag öt budapesti csapat lesz a tizenkettőből. Ez sem biztos, hogy érdekesebbé teszi a bajnokságot. Jövőre pedig, ha a Vasas is feljutna, és nem lenne budapesti csapat a kiesők között, akkor a mezőny fele fővárosi lehet.

Időközben elkészült a labdarúgó NB I. még hátralévő fordulóinak időrendje, az utolsó két forduló kivételével. A ZTE FC együttese pályára lép kedden, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap is. A 26. forduló nyitómeccse a zalaiaké lesz: május 29-én, pénteken a Kaposvár vendége lesz.

26. forduló. Május 29., péntek, 20.00: Kaposvár–ZTE FC.

27. forduló. Június 7., 18.55: ZTE FC–Puskás Akadémia.

28. forduló. Június 10., szerda, 16.55: DVTK–ZTE FC.

29. forduló. Június 13., szombat, 21.05: ZTE FC–Paks.

30. forduló. Június 16., kedd, 19.00: Kisvárda–ZTE FC.

31. forduló. Június 19., péntek, 20.00: ZTE FC–Honvéd.

32. forduló. Június 24., szerda: Újpest–ZTE FC.

33. forduló. Június 27., szombat: ZTE FC–Fehérvár.