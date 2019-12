A ZTE-nek továbbra is nyernie kellene, ami nem újdonság

Több mint két hónapja nem tudott mérkőzést nyerni a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata, amely szombaton hazai pályán a Debrecentől kapott ki (2-0). A helyzetkihasználással továbbra is gondjai vannak Dobos Barna együttesének, szombaton is ebben látták a legfőbb okát a vereségnek.

Szeptember 28-án a Paks ellen ünnepelt utoljára győzelmet a ZTE FC és az a siker mostanra igencsak felértékelődött. A Paks ugyanis pontszámban ugyanúgy áll, mint az egerszegiek (11), akik mögött csak a Kaposvár helyezkedik a tabellán 4 ponttal lemaradva. Éppen ezért szombaton a ZTE FC nagyon készült, hogy a DVSC ellen újabb sikert érjen el, azonban a korábban dicsért játékától elmaradt, de persze még így is voltak lehetőségei. Például kétgólos debreceni vezetésnél Bedi Bence kapásból lőtt, tényleg ígéretes lehetőség volt, de Tomas Kosocky kapus éppen akkor mutatott be egy újabb bravúrt.

Pedig, sokan már bent látták a kapuban a labdát…

– Én is sajnálom, hogy nem ment be az a lövés, pedig nagyon jól eltaláltam a visszatett labdát – kesergett a mérkőzés után Bedi Bence, a ZTE FC játékosa. – Volt még vissza legalább tíz perc a mérkőzésből, támadtunk, hiszen Bobál Gergelynek is volt még egy nagy helyzete, és ott volt Stieber Zoltán kapufája is. Talán, ha bemegy az én lövésem, visszahozhattuk volna a meccset.

Azt, hogy miért nem sikerült nyerni, ezt is megkérdeztük a középpályástól, aki most bal oldali védőként játszott, holott igazán a középpályán tudná a legjobban hasznosítani magát.

– A Debrecen teljesen visszaállt, s az az igazság, hogy nem tudtuk feltörni a védelmét – állapította meg Bedi Bence. – Pedig higgye el mindenki, nagyon készültünk erre a meccsre, hogy most végre nyerünk és nem csak azt halljuk majd, hogy tényleg jól játszottunk… Át kell gondolni mindegyikünknek, hogy mi kell még a sikerhez. Szerdán kupameccs vár ránk, első lépésként Szarvason nyerni kell, hogy önbizalmat szerezzünk a szombati, Kaposvár elleni újabb hazai találkozóra.

Az a találkozó pedig tényleg vízválasztónak tűnik, de ugyanúgy a somogyiaknak is. A ZTE FC-nek az kellene, hogy végre nyerjen, és a közönségnek is. Szombaton füttyszó is vegyült a csípős hidegbe, aminek nem kell különösebben nagyobb jelentőséget tulajdonítani, hiszen hadd legyenek a drukkerek is bosszúsak… Mert ahogy a klubvezetők, a szakmai stáb és maguk a játékosok is nyerni akartak, ugyanúgy a szurkolók is egy jó eredményre vártak, ami megint elmaradt.

A ZTE FC továbbra is az egyik kiesőjelölt, ám az eddig mutatott játéka alapján sokszor elmondták már róla, hogy akár előrébb is állhatna.

Ebből a skatulyából kitörhetne, csak győzni kellene már hozzá.