A ZTE-nek a frissítés lesz a jövő heti feladat

Nem volt maradéktalanul elégedett Boér Gábor, de összességében hasznosnak értékelte együttese szombati napját. A ZTE FC élvonalbeli labdarúgócsapatának vezetőedzője a gyirmóti, bajnoki főpróbának tekintett felkészülési mérkőzésen elsősorban a helyzetkialakítások terén látott hiányosságokat.

Gyirmót FC Győr – ZTE FC 0-0 Gyirmót, Alcufer Stadion, zárt kapuk mellett. Jv.: Bognár.

Gyirmót FC: Hársfalvi (Rusák, 46.) – Major, Hudák (Németh B., 57.), Széles (Mayer M., 87.), Szegi (Kirják, 57.) – Nagy P. (Hajdu, 57.), Lázár (Vass Á., 23.), Vogyicska (Mayer Á., 80.), – Herjeczki (Somogyi-Bakos, 80.), Lencse (Simon, 57.), Heffler (Szatmári, 57.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Szépe, Kálnoki-Kis ((Tanasin, 46.) – Bedi, Sankovic (Tajti, 46.), Favorov , Szánthó – Babati (Gergényi, 46.), Koszta (Futács, 60.), Könyves. Vezetőedző: Boér Gábor.

A fűtött centerpályán várta a Gyirmót FC a ZTE csapatát. Boér Gábor, az egerszegiek vezetőedzője sok cserét nem vitt magával, hiszen a ZTE FC egy másik garnitúrával szombat délután a szintén NB II.-es Szentlőrinccel meccselt Zalaegerszegen. A zalaiak voltak aktívabbak, labdabirtoklási fölényük mellett a legnagyobb helyzet a 41. percben a ZTE előtt adódott, amikor Bedi indítása után balról Babati tekert középre, ahol egy méterről Koszta, ha csak centikkel is, de a hosszú sarok mellé pörgetett. A kék-fehéreknél ezen a találkozón már pályára lépett a korábban sérült Könyves Norbert is, Zimonyi Dávid és Szalai Dániel viszont továbbra is pihent. Továbbra is a ZTE támadott, és jobban is futballozott, az 59. percben Gergényi nagy lövését ütötte ki Rusák. A ZTE FC együttesébe aztán az utolsó fél órára beszállt a héten igazolt Futács Márkó, de ugyebár róla az is elhangzott, hogy egyelőre még utol kell érnie magát a Fehérvár FCtől érkezett támadónak. A 87. percben aztán Lesjak beadása után Szánthó vágta a labdát a hálóba, de nem sokáig tartott a zalai öröm. Bognár játékvezető középre mutatott, de aztán segítőjével megvitatta az esetet, és végül arra a következtetésre jutottak, hogy lesállás előzte meg a gólt…

A mérkőzésen nem született gól, a ZTE FC pedig legközelebb már bajnoki mérkőzésen lép pályára. Méghozzá vasárnap, amikor a Bp. Honvéd vendége lesz az egerszegi együttes. A szombati két találkozó után Boér Gábor vezetőedzőt kértük, hogy értékelje a látottakat.

– Gyirmóti találkozónk nem olyan minőségű lett, mint reméltem – kezdte evvel a szakvezető. Támadásépítéseinkbe sok technikai hiba csúszott, aminek oka lehet a most még nagyobb terhelés, de nem akarom csak erre fogni. Nem voltam elégedett a játék ezen részével, a védekezéssel és a labdabirtoklással viszont igen. A legfontosabb most, hogy a bajnoki kezdésre felfrissüljünk. A második mérkőzésen azok kaptak szerepet, akik kevesebben játszottak, és a fiatalok. Kijött a fizikai különbség, hiszen egy NB II.-es csapattal mérkőztünk, de tartalmas meccset játszottak a fiúk.