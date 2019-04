A ZTE KK vasárnap a Paksot fogadja

Soproni vereségével minimálisra csökkentek a Zalakerámia-ZTE KK esélyei, hogy az élvonalbeli kosárlabda bajnokságban elérje a nyolcadik, vagyis még rájátszást érő helyezést. Az egerszegiek vasárnap 16 órakor a Paks csapatát fogadják.

Az NB I A csoport középházában a középszakaszból négy mérkőzése maradt hátra a ZTE KK-nak, de már csak úgy juthatna be a play off-ba, ha mind a négyet megnyerné. Ami persze még nem lehetetlen, ám Bencze Tamás vezetőedző is úgy fogalmazott a szerdai, soproni vereség után, hogy a csodában bízhatnak már csak.

– Nézze, a realitás az, hogy már csak úgy juthatunk a rájátszásba, ha négyből négyet nyerünk, ez pedig a csodával lenne egyenlő, plusz a Sopronnak nemcsak nálunk, hanem még a saját otthonában is ki kellene kapnia még egyszer – hallottuk Bencze Tamástól. – Ezért mondtam, hogy a csoda is kellene.

– Akkor el is engedték ezt a szezont?

– Dehogy! Szó sincs erről, a magunk, az önbecsülésünk és a szurkolóink miatt sem tehetjük ezt meg. Nem változik semmi, a matematikai esély még él, és úgy készülünk, hogy a Paks ellen is győzni akarunk. Nem akarunk visszavenni, teljes erőbedobással készülünk az újabb meccsekre.

– Nem sok hiányzott a sikerhez Sopronban sem, ám most is akadt halványabb teljesítmény. Thompson sem dobott annyi pontot és Agafonov sem, mint korábban…

– Ware mellett Thompson is sérüléssel bajlódik, most ő sem volt annyira eredményes. Agafonovnál pedig lényegesen kevesebb labda van, mint a szezon első részében. Ezt a rádobásai száma is jelzi, nem azért vállal kevesebbet, mert nem vállalkozik. Azon dolgozunk, hogy többször játsszuk meg őt, de a játékaink sajnos úgy alakulnak mostanában, hogy ez nem igazán sikerül. Van még pár meccsünk, mindenben javulni akarunk.