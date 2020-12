A ZTE KK továbbra is gyengélkedik, biztosan nyert a Paks

Korábbról elhalasztott mérkőzését pótolta szerda este a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda csapata, amikor a Paks együttese volt a vendég. A ZTE KK továbbra sem tud végig egyenletes teljesítményt nyújtani, így biztosan nyert a Paks.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Zalakerámia-ZTE KK – Paks 66-93 (15-21, 18-17, 16-28, 17-27)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mellett. Jv.: Győrffy, Tőzsér, Balogh.

ZTE KK: Duren 15/3, Delas 10/3, Bonifert 4, Vuko 17/6, Gleen 4. Csere: Plézer 2, Szabó Zs. 2, Simon 2, Völgyi 2, Ahmed 7/3, Polster A. Vezetőedző: Ante Nazor.

Paks: Shepard 15/3, Capers 17/6, Pupp 3/3, Eilingsfeld 14/3, Jackson 9/3. Csere: Gulyás, Kis R. 3/3, Baker 25/6, Kovács Á. 7/3, Velkey. Vezetőedző: Braniszlav Dzunics.

A vendégeknél nem volt ott a keretben Lóránt Péter, ugyanakkor a Zalakerámia-ZTE KK együttesében bemutatkozhatott a múlt héten igazolt amerikai Bashir Ahmed. Vele mindenképpen magasodott Ante Nazor csapata, ami a védekezés szempontjából nem jött rosszul, de egyelőre még nem kezdett az új szerzemény, a ZTE KK viszont jobban nyitotta a mérkőzést mint ellenfele. A Paks keretének összetételéből adódóan viszont várható volt, hogy ritmust fog váltani, de az egerszegiek tartották a lépést (11-12), azonban nem volt könnyű dolga. A paksiaké egy nagyon atletikus együttes, főleg védekezésben volt érezhető mindez, ugyanakkor meg is lehetett zavarni. Időközben Ahmed is pályára lépett a zalaiaknál, Vuko hármasa után (20-23) időt is kért Braniszlav Dzunics, a vendégek szakvezetője.

A ZTE KK jól játszott, jobban védekezett, mint korábban (26-28), de azért voltak még kihagyásai. Zsinórban jött 8 vendégpont (28-36), amikor Delas hazai oldalon a legjobbkor szerezte meg első kosarait, így a ZTE KK nem szakadt le (33-38).

Innen folytatódott a találkozó, de gyorsan ellépett a Paks. A zalaiaknál sorra maradtak ki a lehetőségek, a másik oldalon viszont kosárral értek véget a támadások (35-50). A ZTE KK hat perc gólcsend után talált be először, de ekkor már a Paks 57-38-ra vezetett. Nem volt nehéz megállapítani, hogy eldőlt a találkozó, hiszen nehéz volt elképzelni, hogy innen még vissza tudjon kapaszkodni a házigazda (49-66). Ahmed megszerezte első pontjait, de egyelőre még neki be kell épülnie a csapatba. Az utolsó negyedben próbált javítani a helyzetén a ZTE KK, de a továbbra is hullámzó játéka mellett még gyenge százalékkal is dobott. Nem úgy a Paks, amely biztosan győzött, jobb csapat is, de hazai pályán illett volna jobban megszorongatni. Mert ez így ismét egy nagy vereség hazai pályán…