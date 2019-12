A ZTE KK szombaton a Körmendet fogadja

Örökrangadóval folytatódik az élvonalbeli férfi-kosárlabdabajnokság, hiszen szombaton este 19 órától a Zalakerámia-ZTE KK az Egis Körmend csapatát fogadja. A két együttes mindenkori párharca kiemelt jelentőségű a két város drukkerei körében – nincs ez másként most sem. A ZTE KK együttesében ezen a találkozón mutatkozik be a nemrég igazolt amerikai irányító, Justin Bibbins.

A ZTE–Körmend csaták mindig különlegesek, ezt kár is lenne tagadni. Ez ugyanis az a párosítás minden évben, amit a két csapat szimpatizánsai közül leginkább várnak, függetlenül az aktuális helyezésektől, ami most is igaz. A Körmend jelenleg a harmadik (7/2-es győzelmi mutatóval), míg a ZTE KK csak a 11. helyezett (3/6), de szombaton nem ez számít.

A ZTE KK csapatánál a szezon első felében nem alakultak éppenséggel optimálisan a dolgok, sérülések mellett légióscsere is történt, úgyhogy Bencze Tamás vezetőedzőt először arról kérdeztük: mi a helyzet az együttesnél?

– Erre én is kíváncsi vagyok… – válaszolta a szakvezető, aki persze értette a kérdést, és evvel folytatta: – Jó érzéseim vannak, változott a játékunk, a múlt héten sokat dolgoztunk ezen is, a soron következő mérkőzéseinkből pedig minél többet szeretnénk megnyerni. Természetesen azt is tudom, nem az számít, hogy az edzésen úgymond jól nézünk, hanem a lényeg azon van, hogy a mérkőzésen ebből mit tudunk megmutatni.

– Megérkezett az új irányító Justin Bibbins személyében. Ő hiányzott eddig a csapatból?

– Elsősorban olyan kosarast kerestünk, aki játékban van, és Bibbins ilyen, aki a szerb ligából érkezett. Talán lesz, aki megmosolyogja, hiszen valamivel száznyolcvan centiméter alatt van a magassága, de remélem, hogy csattanós választ ad. Hozzáteszem, hogy a Körmend irányítója, Frank Turner pontosan ugyanilyen magas…

– Igen, a Körmend… Nem kell elmagyarázni senkinek, milyen csata ez. Az év végére a nyolc között kellene végezni ahhoz, hogy kuparésztvevők legyenek. Elérhető még ez?

– Nehéz lesz, de igen, ám a mostani bajnokság annyira kiszámíthatatlan, hogy nehéz jósolni. Az idén még négy mérkőzésünk lesz, ebből hármat hozni kellene, hogy leg­alább nyolcadikok legyünk az alapszakasz félidejénél. Ám, amennyi meglepetés született már, lehet, hogy négy kellene hozzá… Szombati ellenfelünk, a Körmend jó passzban van, de eligazolt tőlük a válogatott Keller Ákos, ami hosszú távon lehet, hogy kihat majd a csapatukra. Agresszív védekezést mutat be a vasi együttes, amivel az ellenfél támadásait sietteti. Ezt kell fejben tartanunk végig, hogy tudjuk, mikor mit kell csinálnunk.

– Mit gondol, készen állnak a bravúrra?

– Szerintem igen, és a jelenlegi helyzetünkben bravúr lenne a győzelem. Azért mondom ezt, mert nem játszottunk még meccset az új irányítóval. A bajnoki szünetben próbáltunk edzőpartnert találni, de ehhez nagyon messze kellett volna utazni, végül lemondtunk róla.

A szombati ZTE KK–Körmend találkozó tehát 19 órakor kezdődik, előtte 15.15 órától a két csapat tartalékjai mérkőznek meg. A klub tájékoztatása szerint a fiatalok mérkőzése után mindenkinek el kell hagynia a csarnokot, és a kapukat 17.30-tól nyitják újra.

Hivatalosan a 12. forduló előre hozott mérkőzéseit játsszák most, ebből csütörtökön két találkozót már lejátszottak: PVSK–Paks 78-103, Kecskemét–Sopron 90-80. Pénteken játszották: Szeged–Szolnok 69-90. A további párosítás. Szombat: OSE-Lions–Alba Fehérvár (18.00), DEAC–Falco KC (18.00), ZTE KK–Körmend (19.00). Vasárnap: Kecskemét–Jászberény (18.00).