A ZTE KK remek rajtja, a ZTE NKK végig hitt a sikerben

Igazán jó hét végéje volt a két élvonalbeli egerszegi kosárlabdacsapatnak, hiszen a Zalakerámia-ZTE KK férfi együttese idegenbeli bravúrral kezdett, míg a ZTE NKK női együttese hosszabbításban győzött idehaza az NB I A csoportjában. Túl sok pihenő nem lesz, szerdán mindketten idegenbeli találkozóval folytatják.

A Zalakerámai-ZTE KK együttese Kaposváron győzött (82-76), ami lehetne egy száraz hír is, de nem az. Méghozzá azért, mert az egerszegieknek ez volt a bemutatkozó mérkőzésük az új bajnokságban, idegenben szerepeltek a hazai debütáláson áteső Kaposvár ellen, győzni pedig egy ilyen helyzetben tényleg sokat ér. Ahogy Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője is ígérte, nem „cifrázták túl” a mérkőzést, vagyis kevés játékot próbáltak játszani, ám azt minél pontosabban és hatékonyabban, és bejött ez az elképzelés. A jó rajt mindig fontos, s az látszott Kaposváron is, hogy a légióskontingens mindenkori teljesítménye (és ez igaz gyakorlatilag minden csapatra) meghatározó lesz a bajnokságban. Ami biztató volt, hogy a ZTE KK-ban a magyar játékosoknak is jutott lehetőség, akik éltek ezzel. A folytatás szerdán következik, amikor a ZTE KK a címvédő Falco KC vendége lesz, s ez lesz az a mérkőzés, amit az 1. fordulóból elhalasztottak.

A ZTE NKK női együttese idehaza vívott hatalmas küzdelmet az UNI Győr Mély-Út csapatával, mégpedig győztes végkifejlettel. Az egerszegiek hosszabbítás után nyertek 80-71-re úgy, hogy a Győr a 28. perc végén már 15 ponttal is vezetett (39-54). Erre mondta a találkozó után a ZTE NKK csapatkapitánya és a találkozó legjobbja, hogy csapattársa, Keyona Hayes egyszer csak begyújtotta a rakétákat, ami a csapatra is átragadt. Horti Dóra szerint ezen a találkozón igazi csapattá értek és számára nem volt kérdés, hogy megnyerik a találkozót.

Molnár József, a ZTE NKK vezetőedzője pedig egy fontos, ám kevésbé szem előtt levő tényezőt is megemlített.

– Nagy győzelmet arattunk, de nem szabad túlértékelni, hiszen ahogy lefújták a mérkőzést, abban a pillanatban már a következő mérkőzésre való készülődés vette kezdetét – mondta Molnár József. – Semmit nem adtunk fel és hittünk benne, hogy a magunk javára fordíthatjuk ezt a találkozót. Sokak számára talán nem volt annyira látványos momentum, de a harmadik negyedben ugyan csak nyolc pontot szereztünk, ám az ellenfél is csak tizenötöt. Akkor már elkezdtünk úgy játszani, ahogy előzőleg is szerettünk volna és a védekezés is kezdett összeállni Ez fontos volt a későbbiekre.

A ZTE NKK szerdán szintén idegenben folytatja, amikor a Cegléd vendége lesz.