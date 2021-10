A ZTE KK remek meccset játszott a bajnok Falcóval, amire építhet

Soha rosszabb mérkőzést, habár a zalai szimpatizánsok ehhez biztosan gyorsan hozzáteszik, csak a vége ne lett volna… A Zalakerámia-TE KK és a bajnoki címvédő Falco KC Szombathely vasárnap este valóban élvezetes mérkőzést játszott.

Ezt ne hagyja ki! Egy vak embert használtak céltáblának

Mint ismert, hosszabbítás után egy ponttal győzött a Falco (96-95), és a statisztikák alapján tizenkétszer történt vezetésváltás a 45 perc során és 11, illetve 9 pontnál többel egyik csapat sem vezetett. A találkozó után is azt emelték ki a főszereplők, hogy mennyire nehéz meccs volt ez mindkét fél számára. Hazai részről ­Jordan Barnett egészen biztosan most nyújtotta a legjobb teljesítményt, amióta kék-fehér mezt húzott, és nagyjából ezt is várták tőle el, amikor ide érkezett.

– Rendkívül nehéz mérkőzés volt, főleg a negyedik negyedben – mondta el a meccs utáni sajtótájékoztatón. – Iszonyatosan nagy munkát tettünk bele a meccsbe, ám jobban kellett volna figyelnünk a védekezésre, ugyanis sokszor vertek meg bennünket egy az egyben. Ám, azt gondolom, büszkék is lehetünk erre a teljesítményre és büszke vagyok a csapatra, hiszen egy nagyon erős csapattal játszottunk, amely ellen a végén megvolt az esélyünk a győzelemre, csak sajnos ma nem jött össze…

Barnett egyébként 22 pontja mellett 6 lepattanót is szerzett, mellette Derrick Wilson és Carlton Guyton mutatott emlékezetest. No meg az új fiú, Deondre Parks, de róla majd még később. A másik oldalon a magyar válogatott hat tagja is felvonult, közülük Váradi Benedek, Perl Zoltán, Benke Szilárd és Keller Ákos a nemzeti együttesnek is kulcsjátékosa, de ha Golomán György így folytatja, róla is lehet majd ezt mondani. Egerszegen egészen kiváló teljesítményt nyújtott a center, ha ő nincs, vagy csak egy kicsit is visszafogottabb teljesítményt nyújt – megkockáztatjuk –, most egerszegi sikerről beszélnénk. 23 pont (benne három tripla), hét kiharcolt fault állt a neve mellett. Látszólag egyszerűnek írta le a sikerüket, de persze nem volt az.

– Nagyon nehéz meccs volt, és erre is készültünk. A ZTE nagyon jól játszott támadásban és védekezésben, mi viszont mindvégig csapatként tudtunk erősek maradni. Ha kellett, egymást segítettük ki, ami a győzelemhez vezetett bennünket – összegezett Golomán.

Azt tegyük hozzá, most a ZTE KK is jobban teljesített, mint korábban bármikor, és ezt kérdésként is feltettük Teo Cizmicnek. A Zalakerámia-ZTE KK vezetőedzője igenlően válaszolt.

– Valóban ez volt a szezon során a legjobb teljesítményünk, ugyanakkor bosszantó, hogy a negyedik meccset veszítjük el egy-vagy két ponttal – mondta a horvát szakember. – Támadásban sokszor nem találtuk a ritmust, de így is volt esélyünk nyerni. Új igazolásunk, Parks csak pár napja van velünk, és annak ellenére, hogy öt hónapja nem volt csapata, ő is segíteni tudott nekünk.

Szóval Deondre Parks. Nem szabad semmit elkiabálni, de azt láttuk, hogy az új légiósban van „élet”, kellő önbizalommal rendelkezik, és ha kellett, akkor magabiztos volt. Amit Teo Cizmic mondott, az alapján ennél még jobb teljesítményre lehet képes. Ami pedig a ZTE KK játékát illeti, mintha felszabadultabb lett volna a korábbiakhoz ­képest.

Mindenesetre nem lesz könnyű dolga a kék-fehéreknek szombaton sem, hiszen a DEAC vendégeként kell pályára lépniük.