A ZTE KK pénteken kemény csata előtt áll

Bencze Tamás vezetőedző azt szeretné, ha azok a pozitívumok, melyeket csapatának keddi mérkőzésén tapasztalt, a pénteki (18.00), Paks elleni bajnokira is átmenthetők lennének, de persze a Zalakerámia-ZTE KK szakvezetője azt is tudja, hogy a bajnoki mérkőzés jóval keményebb csatát ígér.

A férfi kosárlabda NB I A-csoportjában a 8. forduló keretében találkozik pénteken egymással a Zalakerámia-ZTE KK és a Paks csapata. A találkozó felvezetését mi mással lehetne kezdeni, mint a ZTE KK keddi, Alpok Adria Kupa győzelmével, hiszen a Klosterneuburgban aratott siker egyben a csoportból való továbbjutást is jelenti.

-Abszolút pozitív a keddi találkozónk végkicsengése és megítélése is, de ezt a helyén kell kezelni – mondta Bencze Tamás, amikor a pénteki edzésre kilátogattunk. – Nem egy Paks szintű csapattal találkoztunk, de a fiatalok megmutatták, hogy amikor nincs tét rajtuk, mire képesek. Pénteken ez is más lesz, de ezek a tapasztalatok hasznosak voltak és lehetnek a jövőben is. Thompson jó ritmusban játszott és Gliebov is, Agafonov és Ware pedig pihenhetett, hiszen őket elsősorban frissíteni szerettük volna a Paks elleni találkozóra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Paks személyében egy erős csapat érkezik pénteken Zalaegerszegre, amely kifejezetten az első öt közé akar bekerülni. Bencze Tamás szerint azért is jó lenne győzni, hiszen a ZTE KK közvetlen riválisainak számító csapatok közül is már megtették ezt mások. A szakvezető szerint nagyon együtt van a mezőny, úgyhogy minden győzelem sokat számít. Azt kérdeztük tőle, hogy bravúr lenne csapata részéről felülmúlni a Paks együttesét?

– Nem lenne bravúr, de le kell őket győzni a pillanatnyi helyzetben – válaszolta Bencze Tamás. – Ez nyomást is jelent csapatom tagjaira, legyen az fiatal, vagy rutinosabb játékos, amit el kell tudni viselni. A pénteki ellenfél négy jó légióssal, két válogatott kosarassal rendelkezik, s nagyon gyors kosárlabdát is tud játszani. Számunkra az a feladat, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük és így készülünk.