A ZTE KK-nál az újabb vereség után sem fognak kapkodni

Nem volt éppen hurráhangulat zalai oldalon a csütörtök esti ­Zalakerámia-ZTE KK–Szolnoki Olajbányász élvonalbeli férfi-kosárlabdamérkőzés után, de mitől is lett volna az… A ZTE KK második hazai meccsét is elbukta, a mutatott játék pedig joggal kapott kritikát – a nézőtérről is.

A hazai pálya Egerszegen mindig is domináns szokott lenni, ehhez képest a Zalakerámia-ZTE KK eddigi két meccsét elvesztette Egerszegen. Mondjuk a csütörtöki ellenfél a Szolnok volt (előtte az újonc Oroszlány győzött), ebből kiindulva ez még nem lenne tragédia. Ám maradjunk annyiban, hogy a mostani ­Tisza-parti együttes bár „szétdobta” az egerszegit (15 tripla), de egyébként nem mutatott túl sokat. Pontosabban még jól védekezett, amit Dragan Aleksic, a vendégek mestere is kiemelt a meccs után.

– A védekezésünket sikerült végig magas szinten tartani és ez hozta meg a sikert – hallottuk a szolnokiak vezetőedzőjétől. – Támadásban lehet hullámvölgy, de ha a védekezés stabil, akkor jó esély van a győzelemre. A ZTE-ben két ember korábban sérülés miatt kiesett, ők a Sopron ellen, úgy érzem, kihajtották magukat, és ez ma érződött. Mi frissebbek voltunk valamivel.A 91-80-as szolnoki győzelmet hozó mérkőzésen a ZTE KK nem játszott jól. Mindez ilyen egyszerűen is megfogalmazható. Kicsit bővebben: gyengén védekezett, lassúak voltak a támadásai és persze a távoli dobások sem mentek be. Mi enerváltnak láttuk ezt a játékot, Szabó Zsolt, a zalaiak talán legjobbja szerint nem, ugyanis nem ez volt a hiba.

– Nem azt csináltuk, amit szerettünk volna és megbeszéltünk, ezzel ellentétben hagytuk őket távolról dobni és támadásban is lassúak, körülményesek voltunk. Nem mozgattuk eleget és jól sem a labdát – sorolta a ZTE KK csapatkapitánya.

Az egerszegiek vezetőedzője, Bencze Tamás hasonlóképpen fogalmazott.

– Vajmi keveset láttam vissza a csapattól abból, amire készültünk – mondta. – A csapat nem bizonyította be, hogy ha a megbeszélteket követjük, akkor mi történt volna… Ha valaki nem azt csinálja, amit kérünk, akkor a csapat játéka is más lesz, és ez történt most is. Nem arról volt szó, hogy nincs a hármasok ellen taktika, hanem hogy nem úgy védekeztünk, mint ahogy kellett volna.

A mérkőzés után a csapat felé joggal hangzott el a kritika, néhány vérmesebb hang pedig Bencze Tamás távozását látná megoldásnak. Alighanem a ZTE KK vezetése és a vezetőedző sem fog ebben a helyzetben kapkodni. Egyelőre nem is kell. Öt forduló telt el a bajnokságból, a csütörtökön látottak persze nem voltak biztatóak, viszont a csapat nyert Kaposváron és Sopronban is. Kilátástalanságot kiáltani talán még korai. A kérdés viszont akkor is a levegőben maradt: hogyan lehet ezen a helyzeten túljutni? Bencze Tamásnak természetesen feltettük a kérdést.

– Amit ma láttunk, az egy új helyzet, előtte ez nem volt probléma – mondta. – Sopronban jól játszott a csapat, tudott váltani és a megbeszéltek szerint működött. Ma nem. Ebből kiindulva tendenciáról nem lehet beszélni. Aki fegyelmezetlen, azzal szemben három dolgot tehetek: megbüntetem, nem játszatom, vagy elbeszélgetek vele erről. Amikor tényleg azt érzem már, hogy nem tudok segíteni, akkor megteszem a megfelelő lépést magam is…Egyébként néhány szurkolói megnyilvánulás sem segít a csapaton. Ez is biztos.