A ZTE KK-nak lesznek hiányzói szerdán, a Kaposvár ellen is

Ismét fontos állomás következik a Zalakerámia-ZTE KK NB I. A csoportos férfi kosárlabdacsapata számára, amely szerdán (18 óra) a Kaposvárt fogadja a 9–14. helyért zajló rájátszásban.

Egy hete a nehézségekkel küzdő Zalakerámia-ZTE KK igen meglepő győzelmet aratott, hiszen idehaza 96-66-ra legyőzte a Kecskemét együttesét. Hosszú nyeretlenségi sorozatot zárt le ezzel a zalai együttes, de leginkább a siker mértéke volt meglepő. És persze a jó, valamint összeszedett játék, amivel jócskán adós volt már az egerszegi gárda, amelynek célja továbbra is a kiesés elkerülése.

A múlt szerdai sikerével a ZTE KK öt győzelemmel távolodott el az utolsó Jászberénytől, vagyis javított esélyein, hiszen, mint tudjuk, a tízfordulós play out után az utolsó helyezett esik ki az élvonalból. A szerdai találkozó ebben a sorozatban a zalaiak második mérkőzése lesz, Heinrich Róbert, a ZTE KK vezetőedzője pedig hasonló gondokról számolt be, mint egy hete, a Kecskemét elleni találkozó előtt is. Aztán, hogy mindez jó előjel lesz-e, még nem tudni, mindenesetre a zalaiak ismét győzni szeretnének.

– Nagyon készülünk, de a gondjaink nem lettek kisebbek – mondta elöljáróban a szakvezető. – Továbbra is vannak sérültek és betegek a keretben. Van, akinek az állapota javult, másé rosszabb lett, és csak a mérkőzés előtt dől el, hogy ki lép majd pályára. Való igaz, egy hete is hasonló gondjaink voltak, aztán sikerült nyerni, és most is abban bízom, hogy készen állunk a harcra.

Csak emlékeztetőül: egy hete Simon Kristóf, La Barion Gleen és Sekou Wiggs sem tudott pályára lépni. A Kaposvár a hétvégén éppen a ZTE által legyőzött Kecskeméttől szenvedett szűk, mindössze egypontos (75-74) vereséget. Az eddigi eredmények alapján is kijelenthető, hogy ez a két csapat nagyjából azonos játékerőt képvisel, de persze ebből nem következik még automatikusan, hogy a ZTE KK szerdán idehaza újra nyerni fog.

– A Kaposvár áll jelenleg a legjobban ebben az ötösben, és ha meg akarja szerezni a végén a 9. helyet, minden bizonnyal nálunk is győzni akar – vélekedett Heinrich Róbert. – Természetesen a mi célunk is a győzelem, fontos kérdés, hogy a somogyiak magas embereit hogyan tudjuk kivédeni. A múltkori győzelmünk pozitív visszajelzés volt arról, hogy ha keményen dolgozunk, akkor van eredmény. Próbáltuk most is ezt tenni és senkit sem tett elégedetté az a siker.

A szerdai nap további két play out találkozója: Kecskemét–Jászberény (17), PVSK–Oroszlány (18).