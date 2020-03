A ZTE KK ma egy hónap után lép ismét pályára

Majdnem napra pontosan egy hónappal ezelőtt játszotta utolsó mérkőzését a bajnokságban a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabdacsapata, miután az NB I. A csoportjában szünet volt.

Szerdán a 20. fordulóval indul újra a pontvadászat, amit nevezhetünk akár „erőltetett menetnek” is, hiszen három hét alatt hat fordulót rendeznek meg. A ZTE KK szerda este (18.00) a PVSK vendége lesz.

A 20. forduló többi összecsapását a hétvégén rendezik majd meg, a horvát vezetőedző, Ante Nazor dirigálta ZTE KK-nak tehát pár nappal korábban jön el az újrakezdés, ami egy nehéz sorozat indítását is jelenti. Az egerszegiek jelenleg a hetedik helyen állnak, ám rendkívül szoros a mezőny. Vélhetően márciusban fordulóról fordulóra fog változni a sorrend, és a fontos kérdések csak a legvégén, az alapszakasz március 28-ai zárásakor dőlnek el.

A Zalakerámia-ZTE KK győztes szériát hagyott abba februárban, hiszen négy találkozót nyert sorozatban, amikor eljött a szünet. S hogy mi történt ebben az egy hónapban? – elsőre ezt kérdeztük Ante Nazortól.

– Kaptak egy kis pihenőt a fiúk, aki tudott, pár napra hazautazhatott, de aztán elkezdtünk készülni a folytatásra – árulta el a vezetőedző. – Ebben az időszakban volt két edzőmérkőzésünk a Sopronnal és a Falcóval, mindkettőn vesztettünk. Azonban arra nagy hangsúlyt fektettem, hogy minden játékos elegendő játéklehetőséget kapjon, a felkészülési meccsek erre valók. Közben betegségek és sérülések miatt voltak hiányzóink, de szerencsére most már mindenki harcra kész.

Megkérdeztük a szakvezetőtől azt is, hogy próbáltak-e új taktikai elemeket elsajátítani, vagy „csak” a meglévőket csiszolták.

– Természetesen támadásban és védekezésben is próbáltuk fejleszteni a játékunkat, ebbe új elemek is bekerültek, de a meglévő jó dolgainkat is próbáltuk erősíteni – mondta Ante Nazor. – A cél most is az, hogy hétről hétre jobbak és jobbak legyünk és igen, megpróbálunk a szünet előtti győztes ösvényen haladni tovább. A játékosokkal folyamatosan beszélgettünk és azt erősítettük bennük, hogy csapatként tudunk továbbra is eredményesek lenni. Profik vagyunk, minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy meg akarjuk nyerni azt és a képességeinket minél nagyobb mértékben akarjuk megmutatni.

Szerdán közvetlen riválissal találkozik a ZTE KK – bár ki nem az, hiszen a harmadik és a nyolcadik helyezettet is csak 2 győzelem választja el egymástól. A PVSK ugyanazzal a mutatóval rendelkezik (10 győzelem/9 vereség), mint a zalaiak és Ante Nazor is kemény csatára számít.

– A pécsi nagyon felkészült és okos csapat, amely ha engedik, könyörtelenül kihasználja az ellenfél gyengeségeit – tért rá a szakvezető a szerdai találkozóra és ellenfélre. – Ehhez megvannak a PVSK-nál a kellően tapasztalt kosarasok, úgyhogy szerdán maximális koncentrációra lesz szükségünk. Vagyis nem engedhetünk abból, hogy negyven percig kell majd fókuszálni a játékra, hogy célunkat, vagyis a győzelmet elérjük.