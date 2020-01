A ZTE KK ki-ki meccset vív a Kaposvárral

Olyan mérkőzés előtt áll a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabdacsapata, melynek kapcsán nem lehet mellébeszélni. A Kaposvár elleni meccset meg kell nyerni szombaton (18.00) hazai pályán.

Két, a legjobb nyolc közé igyekvő csapat találkozik egymással, és a nagyon szoros mezőnyben a ZTE a 10., a somogyi együttes pedig a 11. helyen áll. Mindkét csapat úgy fut neki a találkozónak, hogy ha valamit el akarnak érni a bajnokságban, akkor az ilyen csatákat meg kell nyerniük. De persze a lefújás után csak az egyik fél örülhet…

A ZTE KK egy hete a címvédő Falco KC-től kapott ki hazai pályán. Fogadjuk el, hogy a kiváló erőkből álló és a bajnokságban menetelő vasiak ellen ez most még Egerszegen is „belefért”… A már Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány irányításával érkező Kaposvár ellen viszont nincs helye hasonló kifogásnak.

– Én is kötelezőnek érzem a győzelmet, ami nem jelenti azt, hogy könnyű dolgunk lesz – mondta megkeresésünkre Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője. – A két csapat helyzetéből adódóan a szombati eredmény duplán számít, hiszen a Kaposvár otthonában nyertünk az első körben. Új edzője van a somogyiaknak Sztojan Ivkovics személyében, és ez nem könnyítette meg a felkészülésünket az ellenfélből. Az új szakvezetővel mást játszanak, ezt a DEAC elleni meccsükön is láttuk.

Bencze Tamás szerint csapata védekezésének minősége döntő lesz, s ami megtörtént a Falco ellen, hogy a rivális óriási lepattanófölényben kosarazzon, az most nem fér bele. Azt kérdeztük Bencze Tamástól, hogy játékosaitól egyénileg is többet remél-e, mint legutóbb.

– Az egyéni védekezésben mindenképpen több kell, hiszen ebből áll össze a csapatvédekezés is – válaszolta a zalaiak szakvezetője. – A védőmunkáért sokat lehet tenni, ez adja a játék ritmusát és magával hozza a jobb támadójátékot is. A hét elején Djuricot deréksérülése még hátráltatta, a hét második felében viszont Agafonov nem edzett a háta miatt és Doktor is beteg volt. Nagyon remélem, hogy teljes lesz a keretünk szombatra, hiszen a nyolc közé kerülés szempontjából egy roppant fontos meccs előtt állunk.