A ZTE KK idehaza nem hibázhat

Egyhetes szünetet követően folytatódik a férfi kosárlabda NB I A-csoportjának középházi küzdelemsorozata a Zalakerámia-ZTE KK számára. Az egerszegiek szerdán 19 órától hazai pályán fogadják a Paks csapatát és a 8 közé kerülés szempontjából megint egy létfontosságú mérkőzés előtt állnak.

Egy hete, nem mindennapi izgalmak között, a hosszabbításban kapott ki Kaposváron a ZTE KK csapata. Pedig az a siker jól jött volna az egerszegieknek is, hiszen alaposan besűrűsödött a mezőny.

A szerdai vendég, a Paks azonos mutatóval áll, mint a ZTE KK, ami mindent elmond a mérkőzés fontosságáról. Mindez ugyanígy a tolnaiakra is igaz, akik már Teo Cizmic nélkül érkeznek Egerszegre. A horvát trénerrel szerződést bontott a klub, a szezon végéig pedig Schmidt Béla irányítja a csapatot, de ez már nem újdonság.

A zalai híveknek persze most sokkal izgalmasabb kérdés, hogy mi lesz a ZTE KK-val, illetve számíthat-e James Kinney játékára a szakvezető Bencze Tamás.

– Az amerikai fiú már edzett, de maradjunk annyiban, hogy egyelőre még nincs százszázalékos állapotban – tudtuk meg a vezetőedzőtől mi a jelenlegi helyzet a bordasérüléssel bajlódó irányítóval. – Kinney azt mondta, így is megpróbál segíteni, viszont lesz még egy sérültünk. Ivica Radic a hétfői edzésen ficamította ki az egyik ujját, de ő is játszani fog, csak kérdés, mennyire zavarja majd ez a problémája. Ezzel együtt is nyernünk kell, mert a győzelem mindig fontos, most meg különösen. A nyolc közé igyekvő csapatok mérkőzése lesz a szerdai, ráadásul a Kaposvár is feljövőben van. Nem lenne szabad most hibáznunk, de nem lesz könnyű ez a mérkőzés sem. A Paks játéka változott azóta, hogy Cizmic távozott, kicsit felszabadultabbak a játékosaik. Ami elsülhet jól, de rosszul is az ő szempontjukból.

A ZTE szakvezetője annyit még elmondott, hogy a legutóbbi mérkőzésük óta főleg a csapatvédekezés minőségén igyekeztek javítani. Ez lesz a hangsúlyos a Paks elleni összecsapáson is, hiszen megint olyan csapat lesz az ellenfelük, amely ha labdát szerez, a gyors indításait hatékonyan váltja pontokra.

A középház keddi találkozóján a Kaposvár 94-78-ra legyőzte a Szegedet.